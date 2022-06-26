Названо смартфони, що найбільше продаються у світі — Finance.ua

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Названо смартфони, що найбільше продаються у світі

Технології&Авто
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Аналітична компанія Counterpoint Research оновила рейтинг продажу окремо взятих моделей смартфонів. За підсумками квітня половину списку з десяти найуспішніших пристроїв зайняли гаджети Apple — лідер рейтингу сильно відірвався від конкурентів.
Перший рядок списку зайняла базова версія iPhone 13, частку якої припало 5,5% від усіх смартфонів, врахованих статистикою продажів. За нею йдуть iPhone 13 Pro Max (3,4%), iPhone 13 Pro (1,8%) та торішній iPhone 12 (1,6%). Сьомим у списку став iPhone SE (2022) із показником у 1,4%.
Названо смартфони, що найбільше продаються у світі
«Нещодавно випущений iPhone SE (2022) увійшов до топ-10 із тризначним щомісячним темпом зростання. Новинка посіла сьоме місце, і після округлення її частка становила 1,4 відсотка. Модель особливо добре зарекомендувала себе в Японії, де вона очолила чарти продажів, зайнявши 18% місцевого ринку смартфонів, на відміну від США», — зазначає Counterpoint.
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Найкращим серед Android-пристроїв та п’ятим у загальному заліку став флагманський Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (1,5%). Крім нього, до рейтингу топ-10 потрапили ще три смартфони компанії: Galaxy A13 (1,4%), Galaxy A03 Core (1,4%) та Galaxy A53 5G (1,3%). Замкнув список Redmi Note 11 LTE (1,3%).
За матеріалами:
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