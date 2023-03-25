Названо слабкі місця китайських автомобілів з пробігом — Finance.ua
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Названо слабкі місця китайських автомобілів з пробігом

Технології&Авто
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Українці активно купують автомобілі китайських брендів. Експерти розповіли, на що потрібно звернути уваги при купівлі вживаного авто з Піднебесної.
Насамперед, експерти радять не купувати вікових автомобілів китайських марок. В якості альтернативи їм розумніше вибрати вживаний Ланос за тією ж ціною, який, в разі чого, набагато простіше та дешевше відремонтувати через більшу доступність запчастин.
Слід пам’ятати, що основна та єдина серйозна проблема китайських автомобілів 2008-2016 років випуску — це корозія. Знаючи про такий нюанс наперед, більшість власників таких машин додатково обробляли їх «антикором» і загалом намагалися підтримувати кузов у хорошому стані.
Також при виборі китайського автомобіля з пробігом варто звертати особливу увагу на його пробіг та кількість власників. Якщо власник всього один, значить, швидше за все, він правильно і вчасно обслуговував машину, і вона перебуває у хорошому технічному стані.
Купувати рідкісну модель точно не варто, краще орієнтуватись на лідерів ринку, вважають експерти.
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За матеріалами:
mmr.ua
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