Названо слабкі місця китайських автомобілів з пробігом — Finance.ua

Названо слабкі місця китайських автомобілів з пробігом Вчора 18:15 — Технології&Авто

Українці активно купують автомобілі китайських брендів. Експерти розповіли, на що потрібно звернути уваги при купівлі вживаного авто з Піднебесної.

Насамперед, експерти радять не купувати вікових автомобілів китайських марок. В якості альтернативи їм розумніше вибрати вживаний Ланос за тією ж ціною, який, в разі чого, набагато простіше та дешевше відремонтувати через більшу доступність запчастин.

Слід пам’ятати, що основна та єдина серйозна проблема китайських автомобілів 2008-2016 років випуску — це корозія. Знаючи про такий нюанс наперед, більшість власників таких машин додатково обробляли їх «антикором» і загалом намагалися підтримувати кузов у хорошому стані.

Також при виборі китайського автомобіля з пробігом варто звертати особливу увагу на його пробіг та кількість власників. Якщо власник всього один, значить, швидше за все, він правильно і вчасно обслуговував машину, і вона перебуває у хорошому технічному стані.

Купувати рідкісну модель точно не варто, краще орієнтуватись на лідерів ринку, вважають експерти.

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