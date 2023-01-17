Названо регіон, в якому надзвичайно високий дефіцит електрики — Finance.ua

Названо регіон, в якому надзвичайно високий дефіцит електрики
На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через ракетні атаки російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Сьогодні, 17 січня, державна національна енергетична компанія «Укренерго» знизила ліміти споживання для області, про це повідомляє ДТЕК у Telegram. «На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.
Відтак ДТЕК Дніпровські електромережі вимушена дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.
«Ми зможемо повернутись до відключень згідно стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії», — додали в енергокомпанії.
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