Названо регіон, в якому надзвичайно високий дефіцит електрики — Finance.ua

Названо регіон, в якому надзвичайно високий дефіцит електрики Сьогодні 16:13 — Енергетика

На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через ракетні атаки російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Сьогодні, 17 січня, державна національна енергетична компанія «Укренерго» знизила ліміти споживання для області, про це повідомляє ДТЕК у Telegram. «На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

Відтак ДТЕК Дніпровські електромережі вимушена дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.

«Ми зможемо повернутись до відключень згідно стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії», — додали в енергокомпанії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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