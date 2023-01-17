Названо регіон, в якому надзвичайно високий дефіцит електрики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо регіон, в якому надзвичайно високий дефіцит електрики

Енергетика
284
На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через ракетні атаки російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Читайте також
Сьогодні, 17 січня, державна національна енергетична компанія «Укренерго» знизила ліміти споживання для області, про це повідомляє ДТЕК у Telegram. «На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.
Відтак ДТЕК Дніпровські електромережі вимушена дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.
«Ми зможемо повернутись до відключень згідно стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії», — додали в енергокомпанії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.