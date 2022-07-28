Названо пристрої Apple, які перейдуть на USB-C — Finance.ua

Названо пристрої Apple, які перейдуть на USB-C Вчора 03:43 — Фондовий ринок

В останні роки Apple переводить багато своїх пристроїв на USB-C. Цей роз’єм використовується в MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, Studio Display, Pro Display XDR та інших пристроях. Повідомляється, що принаймні п’ять інших продуктів та аксесуарів Apple також перейдуть на USB-C у майбутньому.

За словами аналітика Apple Мінг-Чі Куо, в той час, як iPhone 14 використовуватиме роз’єм Lightning, принаймні одна нова модель iPhone 15 буде оснащена портом USB-C. Марк Гурман із Bloomberg підтверджує, що Apple дійсно тестує прототипи моделей iPhone із портами USB-C. Такий смартфон вийде наступного року.

Також Марк Гурман додав, що Apple планує оновити свій бюджетний iPad початкового рівня, додавши до нього роз’єм USB-C. Apple може випустити iPad 10 покоління вже у вересні. Випуск iPad 10-го покоління завершить перехід Apple на USB-C для всієї лінійки iPad через чотири роки.

Як тільки iPhone перейде на USB-C, Куо очікує, що в найближчому майбутньому інші аксесуари Apple теж перейдуть на USB-C, включаючи футляри для зарядки AirPods. Також новий роз’єм отримає портативний акумулятор MagSafe для iPhone 12 та новіший.

Нарешті, Мінґ-Чі Куо очікує, що Apple Magic Keyboard, Magic Trackpad та Magic Mouse для Mac будуть використовувати порти USB-C у майбутньому. Всі три аксесуари зараз оснащені роз’ємом Lightning для заряджання.

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