Названо пристрої Apple, які перейдуть на USB-C — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо пристрої Apple, які перейдуть на USB-C

Фондовий ринок
1026
В останні роки Apple переводить багато своїх пристроїв на USB-C. Цей роз’єм використовується в MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, Studio Display, Pro Display XDR та інших пристроях. Повідомляється, що принаймні п’ять інших продуктів та аксесуарів Apple також перейдуть на USB-C у майбутньому.
За словами аналітика Apple Мінг-Чі Куо, в той час, як iPhone 14 використовуватиме роз’єм Lightning, принаймні одна нова модель iPhone 15 буде оснащена портом USB-C. Марк Гурман із Bloomberg підтверджує, що Apple дійсно тестує прототипи моделей iPhone із портами USB-C. Такий смартфон вийде наступного року.
Також Марк Гурман додав, що Apple планує оновити свій бюджетний iPad початкового рівня, додавши до нього роз’єм USB-C. Apple може випустити iPad 10 покоління вже у вересні. Випуск iPad 10-го покоління завершить перехід Apple на USB-C для всієї лінійки iPad через чотири роки.
Як тільки iPhone перейде на USB-C, Куо очікує, що в найближчому майбутньому інші аксесуари Apple теж перейдуть на USB-C, включаючи футляри для зарядки AirPods. Також новий роз’єм отримає портативний акумулятор MagSafe для iPhone 12 та новіший.
Нарешті, Мінґ-Чі Куо очікує, що Apple Magic Keyboard, Magic Trackpad та Magic Mouse для Mac будуть використовувати порти USB-C у майбутньому. Всі три аксесуари зараз оснащені роз’ємом Lightning для заряджання.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.