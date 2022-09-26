Названо першу країну за кількістю блокчейн-патентів у світі — Finance.ua

Названо першу країну за кількістю блокчейн-патентів у світі
За даними одного з державних джерел КНР, на Китай припадає 84% усіх патентних заявок на блокчейн-додатки у світі, передає Cointelegraph.
У 2019 році президент Сі Цзіньпін закликав до розвитку блокчейн-екосистеми в країні, після чого технологічні компанії виявились зацікавленими в цій технології.
За рік після цієї заяви у Китаї місцеві компанії подали майже 4500 патентів на різні блокчейн-додатки, які мають відіграти «ключову роль у наступній промисловій революції».
Нагадаємо, блокчейн 一 цифрова технологія, заснована на децентралізованому ланцюжку інформації, що дозволяє створювати розподілені бази даних з безліччю можливостей застосування. Блокчейн також є основою більшості криптовалют та інших цифрових активів.
За даними Cointelegraph, у період з 2015-го по 2021 рік на Китай припадало приблизно 60% світових патентних заявок на блокчейн-додатки. Після КНР найчастіше такі заявки подавали у США та Південній Кореї.
Оновлені дані про 84% оприлюднив заступник директора Міністерства промисловості та інформаційних технологій Ван Цзяньвей.
Однак видання South China Morning Post з’ясувало, що з цієї кількості заявок лише 19% отримують схвалення.
На державному рівні Китай також зіштовхнувся з проблемами в розробці цифрового юаня, 一 цифрової валюти, прив’язаної до курсу національних фіатних грошей.
Відомо, що центральний банк КНР розробляв цифровий юань з повним контролем за функціонуванням системи, що суперечить базовим принципам блокчейну.
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