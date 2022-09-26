Названо першу країну за кількістю блокчейн-патентів у світі — Finance.ua

Названо першу країну за кількістю блокчейн-патентів у світі Вчора 04:09 — Технології&Авто

Названо першу країну за кількістю блокчейн-патентів у світі

За даними одного з державних джерел КНР, на Китай припадає 84% усіх патентних заявок на блокчейн-додатки у світі, передає Cointelegraph

У 2019 році президент Сі Цзіньпін закликав до розвитку блокчейн-екосистеми в країні, після чого технологічні компанії виявились зацікавленими в цій технології.

За рік після цієї заяви у Китаї місцеві компанії подали майже 4500 патентів на різні блокчейн-додатки, які мають відіграти «ключову роль у наступній промисловій революції».

Нагадаємо, блокчейн 一 цифрова технологія, заснована на децентралізованому ланцюжку інформації, що дозволяє створювати розподілені бази даних з безліччю можливостей застосування. Блокчейн також є основою більшості криптовалют та інших цифрових активів.

За даними Cointelegraph, у період з 2015-го по 2021 рік на Китай припадало приблизно 60% світових патентних заявок на блокчейн-додатки. Після КНР найчастіше такі заявки подавали у США та Південній Кореї.

Оновлені дані про 84% оприлюднив заступник директора Міністерства промисловості та інформаційних технологій Ван Цзяньвей.

Однак видання South China Morning Post з’ясувало, що з цієї кількості заявок лише 19% отримують схвалення.

На державному рівні Китай також зіштовхнувся з проблемами в розробці цифрового юаня, 一 цифрової валюти, прив’язаної до курсу національних фіатних грошей.

Відомо, що центральний банк КНР розробляв цифровий юань з повним контролем за функціонуванням системи, що суперечить базовим принципам блокчейну.

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