Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн

Технології&Авто
24
Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн
Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн
Експерти Counterpoint Research проаналізували ключові ринки смартфонів у світі та виявили найпопулярніші моделі. Їх найчастіше купували жителі тієї чи іншої країни в жовтні 2023 року.
У галереї нижче є дані з продажу телефонів у США, Південній Кореї, Японії, Китаї, Німеччині, Індії, Франції та Великій Британії. Майже скрізь лідирують новітні гаджети Apple — iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.
Утім, винятки теж є. Японці обирають компактний і трохи менш сучасний iPhone 14, а в Південній Кореї вперед вирвалася «розкладачка» Samsung Galaxy Z Flip 5.
Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн
Нагадаємо, світовий ринок смартфонів у жовтні 2023 року повернувся до зростання після понад дворічного спаду. За даними Counterpoint Research, цьому сприяло відновлення на ринках, що розвиваються.
Щомісячні обсяги продажів смартфонів у світі за підсумками жовтня зросли на 5%. Це — перше збільшення в річному обчисленні, починаючи з червня 2021 року. Тобто йдеться про період тривалістю 27 місяців.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.