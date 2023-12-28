Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн — Finance.ua

Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Названо найпопулярніші смартфони Європи, Китаю, США та інших країн

Експерти Counterpoint Research проаналізували ключові ринки смартфонів у світі та виявили найпопулярніші моделі. Їх найчастіше купували жителі тієї чи іншої країни в жовтні 2023 року.

У галереї нижче є дані з продажу телефонів у США, Південній Кореї, Японії, Китаї, Німеччині, Індії, Франції та Великій Британії. Майже скрізь лідирують новітні гаджети Apple — iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Утім, винятки теж є. Японці обирають компактний і трохи менш сучасний iPhone 14, а в Південній Кореї вперед вирвалася «розкладачка» Samsung Galaxy Z Flip 5.

Нагадаємо, світовий ринок смартфонів у жовтні 2023 року повернувся до зростання після понад дворічного спаду. За даними Counterpoint Research, цьому сприяло відновлення на ринках, що розвиваються.

Щомісячні обсяги продажів смартфонів у світі за підсумками жовтня зросли на 5%. Це — перше збільшення в річному обчисленні, починаючи з червня 2021 року. Тобто йдеться про період тривалістю 27 місяців.

iTechua За матеріалами:

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