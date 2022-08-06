Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік — Finance.ua

Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік Вчора 04:54 — Технології&Авто

Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

Продажі електромобілів у світі демонструють стрімке зростання. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica.

Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку в 6 мільйонів авто.

Як не дивно, виробництво електромобілів значно менше постраждало від дефіциту мікрочіпів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році

BYD — 640 478 авто Tesla — 564 873 General Motors-Wuling — 233 017 Volkswagen — 158 057 BMW — 157 005 Mercedes-Benz — 126 414 SAIC — 124 500 Kia — 113 585 Chery — 112 031 Hyundai — 106 518

Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що змістив на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.

Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

Tesla Model Y — 314 921 авто Tesla Model 3 — 219 095 Wuling HongGuang Mini EV — 207 829 BYD Song — 159 091 BYD Qin Plus — 132 495 Han WORLD — 97 225 Volkswagen ID.4 — 63 597 Li Xiang One EREV — 60 404 BYD Dolphin — 58 613 Tang WORLD — 57 000 Chery QQ Ice Cream — 54 097 BYD Yuan Plu — 54 970 Hyundai Ioniq 5 — 52 108 Changan Benni EV — 51 512 Chery eQ1 — 46 914

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