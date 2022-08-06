Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік — Finance.ua
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Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

Технології&Авто
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Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік
Названо найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік
Продажі електромобілів у світі демонструють стрімке зростання. За перше півріччя вже реалізовано 3,05 млн електрокарів — на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика сайту Clean Technica.
Лише за червень у світі продано 685 тис. електрокарів — на 65% більше, ніж роком раніше. До кінця року є всі шанси подолати позначку в 6 мільйонів авто.
Як не дивно, виробництво електромобілів значно менше постраждало від дефіциту мікрочіпів, ніж випуск бензинових та дизельних авто. Втім, саме з цієї причини Tesla поступилася лідерством китайському BYD.

ТОП-10 виробників електрокарів у 2022 році

  1. BYD — 640 478 авто
  2. Tesla — 564 873
  3. General Motors-Wuling — 233 017
  4. Volkswagen — 158 057
  5. BMW — 157 005
  6. Mercedes-Benz — 126 414
  7. SAIC — 124 500
  8. Kia — 113 585
  9. Chery — 112 031
  10. Hyundai — 106 518
Змінився лідер серед моделей. Найпопулярніший електрокар у світі — кросовер Tesla Model Y, що змістив на друге місце споріднений седан Model 3. Третім став мініатюрний Wuling HongGuang Mini EV.

Найпопулярніші електромобілі у світі за 2022 рік

  1. Tesla Model Y — 314 921 авто
  2. Tesla Model 3 — 219 095
  3. Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
  4. BYD Song — 159 091
  5. BYD Qin Plus — 132 495
  6. Han WORLD — 97 225
  7. Volkswagen ID.4 — 63 597
  8. Li Xiang One EREV — 60 404
  9. BYD Dolphin — 58 613
  10. Tang WORLD — 57 000
  11. Chery QQ Ice Cream — 54 097
  12. BYD Yuan Plu — 54 970
  13. Hyundai Ioniq 5 — 52 108
  14. Changan Benni EV — 51 512
  15. Chery eQ1 — 46 914
За матеріалами:
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