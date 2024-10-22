Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі

Технології&Авто
444
Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі
Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі
Ринок смартфонів зростає, і цей показник зумовлений насамперед стійким попитом в економіках, що розвиваються, поряд із ранніми стадіями циклу заміни в Північній Америці, Китаї та Європі. Про це пише Canalys.
Samsung поставила 18% смартфонів у третьому кварталі, ледь захистивши свою позицію поул-позиції проти Apple, чиї iPhone склали 18% поставок. Xiaomi зайняла 14% частки ринку і зберегла позицію третього за величиною постачальника смартфонів.
OPPO вперше цього року повернула собі четверте місце в рейтинговій таблиці з часткою ринку 9%, підтриманою сильним зростанням в Індії та Латинській Америці. Замикає п’ятірку лідерів vivo, яка наростила свої поставки на двозначні числа, склавши 9% ринку.
Apple досягла найвищого обсягу продажів у третьому кварталі на сьогодні і ніколи не була ближчою до лідерства на світовому ринку смартфонів у третьому кварталі, ніж зараз, — наголосив Рунар Бьєрховде, аналітик Canalys.
Читайте також
Постійний високий попит на серію iPhone 15, а також на застарілі моделі Apple зіграли вирішальну роль у результатах третього кварталу. Зрушення ринку в бік преміальних пристроїв, перекрите триваючим циклом оновлення пристроїв, куплених під час пандемії, приносить користь Apple, особливо в її сильних регіонах, як-от Північна Америка і Європа.
Покращена диверсифікація продукції Apple допомогла їй скоротити терміни виконання замовлень. Попри скромний початковий прийом, очікується, що iPhone 16 допоможе Apple зберегти сильний фініш до 2024 року і посилить динаміку в першій половині 2025 року, особливо в міру того, як Apple Intelligence виходить на нові ринки і підтримує додаткові мови.
«Розрив між п’ятьма провідними постачальниками скоротився, що посилило конкурентне середовище», — прокоментував аналітик Canalys Ле Сюань Чі.
Читайте також
Постачальники вступають у сезон святкових покупок із твердою динамікою та обережним оптимізмом, прагнучи привабити споживачів, які відклали оновлення своїх пристроїв, очікуючи на знижки під час великих подій, таких як 11.11 і Чорна п’ятниця. Однак важливість ефективного планування ресурсів не можна переоцінити.
Незважаючи на поліпшення ринкових умов, попит залишається крихким, оскільки постачальники стикаються зі зростаючими глобальними проблемами у формуванні попиту та нормативними перешкодами, такими як директива ЄС з екодизайну.
Ефективне управління ланцюжком поставок, підтримання здорового рівня запасів і оптимізація розподілу коштів на продажі та маркетинг стають ще більш важливими для лідерства на ринку, підсумував аналітик.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.