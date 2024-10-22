Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі — Finance.ua

Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі Сьогодні 05:44 — Технології&Авто

Названо найпопулярніші бренди смартфонів у світі

Ринок смартфонів зростає, і цей показник зумовлений насамперед стійким попитом в економіках, що розвиваються, поряд із ранніми стадіями циклу заміни в Північній Америці, Китаї та Європі. Про це пише Canalys.

Samsung поставила 18% смартфонів у третьому кварталі, ледь захистивши свою позицію поул-позиції проти Apple, чиї iPhone склали 18% поставок. Xiaomi зайняла 14% частки ринку і зберегла позицію третього за величиною постачальника смартфонів.

OPPO вперше цього року повернула собі четверте місце в рейтинговій таблиці з часткою ринку 9%, підтриманою сильним зростанням в Індії та Латинській Америці. Замикає п’ятірку лідерів vivo, яка наростила свої поставки на двозначні числа, склавши 9% ринку.

Apple досягла найвищого обсягу продажів у третьому кварталі на сьогодні і ніколи не була ближчою до лідерства на світовому ринку смартфонів у третьому кварталі, ніж зараз, — наголосив Рунар Бьєрховде, аналітик Canalys.

Постійний високий попит на серію iPhone 15, а також на застарілі моделі Apple зіграли вирішальну роль у результатах третього кварталу. Зрушення ринку в бік преміальних пристроїв, перекрите триваючим циклом оновлення пристроїв, куплених під час пандемії, приносить користь Apple, особливо в її сильних регіонах, як-от Північна Америка і Європа.

Покращена диверсифікація продукції Apple допомогла їй скоротити терміни виконання замовлень. Попри скромний початковий прийом, очікується, що iPhone 16 допоможе Apple зберегти сильний фініш до 2024 року і посилить динаміку в першій половині 2025 року, особливо в міру того, як Apple Intelligence виходить на нові ринки і підтримує додаткові мови.

«Розрив між п’ятьма провідними постачальниками скоротився, що посилило конкурентне середовище», — прокоментував аналітик Canalys Ле Сюань Чі.

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Постачальники вступають у сезон святкових покупок із твердою динамікою та обережним оптимізмом, прагнучи привабити споживачів, які відклали оновлення своїх пристроїв, очікуючи на знижки під час великих подій, таких як 11.11 і Чорна п’ятниця. Однак важливість ефективного планування ресурсів не можна переоцінити.

Незважаючи на поліпшення ринкових умов, попит залишається крихким, оскільки постачальники стикаються зі зростаючими глобальними проблемами у формуванні попиту та нормативними перешкодами, такими як директива ЄС з екодизайну.

Ефективне управління ланцюжком поставок, підтримання здорового рівня запасів і оптимізація розподілу коштів на продажі та маркетинг стають ще більш важливими для лідерства на ринку, підсумував аналітик.

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