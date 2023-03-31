Названо найпопулярніші автомобілі в Європі за 2023 рік — Finance.ua
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Названо найпопулярніші автомобілі в Європі за 2023 рік

Технології&Авто
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Аналітики назвали найпопулярніші моделі автомобілів на європейському ринку у 2023 році.
Про це повідомляє Autocar.
За даними аналітичної компанії Jato Dynamics, за лютий у Європі було продано трохи більш ніж 900 тисяч нових автомобілів. Значне зростання продажів зафіксовано в Бельгії, Італії, Іспанії та Великій Британії. Лише на Кіпрі, у Фінляндії, Норвегії та Швеції спостерігався спад.
Експерти вважають, що продаж автомобілів у Європі покращився завдяки конкурентним угодам і вигідним пропозиціям від виробників. Наприклад, Tesla суттєво знизила ціни на свої авто у Великій Британії.
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Tesla Model Y очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів у Європі, Фото: Tesla
Європейські водії почали частіше купувати електромобілі. У лютому кількість зареєстрованих електрокарів зросла на 33% до 118 329 одиниць.

Найпопулярніші автомобілі в Європі за лютий 2023 року:

  1. Tesla Model Y — 18 446 авто (+173%).
  2. Dacia Sandero — 18 431 авто (+40%).
  3. Peugeot 208 — 16 180 авто (+10%).
  4. Volkswagen T-Roc — 15 760 авто (+68%).
  5. Opel/Vauxhall Corsa — 15 120 авто (+29%).
  6. Toyota Yaris Cross — 14 772 авто (+54%).
  7. Dacia Duster — 14 038 авто (+33%).
  8. Abarth/Fiat 500 — 13 542 авто (+35%).
  9. Volkswagen Golf — 13 399 авто (-11%).
  10. Skoda Octavia — 12 296 авто (+14%).
За Tesla Model Y в рейтингу продажів серед електромобілів у Європі розташувався Volkswagen ID.3. За лютий було продано 5375 автомобілів цієї моделі.
Volkswagen очолив рейтинг брендів із 96 602 проданими авто за підсумками лютого. За ним слідує Toyota з 61 930 реалізованими автомобілями.
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Фокус
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