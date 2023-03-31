Названо найпопулярніші автомобілі в Європі за 2023 рік — Finance.ua

Названо найпопулярніші автомобілі в Європі за 2023 рік Сьогодні 04:50 — Технології&Авто

Аналітики назвали найпопулярніші моделі автомобілів на європейському ринку у 2023 році.

Про це повідомляє Autocar.

За даними аналітичної компанії Jato Dynamics, за лютий у Європі було продано трохи більш ніж 900 тисяч нових автомобілів. Значне зростання продажів зафіксовано в Бельгії, Італії, Іспанії та Великій Британії. Лише на Кіпрі, у Фінляндії, Норвегії та Швеції спостерігався спад.

Експерти вважають, що продаж автомобілів у Європі покращився завдяки конкурентним угодам і вигідним пропозиціям від виробників. Наприклад, Tesla суттєво знизила ціни на свої авто у Великій Британії.

Tesla Model Y очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів у Європі, Фото: Tesla

Європейські водії почали частіше купувати електромобілі. У лютому кількість зареєстрованих електрокарів зросла на 33% до 118 329 одиниць.

Найпопулярніші автомобілі в Європі за лютий 2023 року:

Tesla Model Y — 18 446 авто (+173%). Dacia Sandero — 18 431 авто (+40%). Peugeot 208 — 16 180 авто (+10%). Volkswagen T-Roc — 15 760 авто (+68%). Opel/Vauxhall Corsa — 15 120 авто (+29%). Toyota Yaris Cross — 14 772 авто (+54%). Dacia Duster — 14 038 авто (+33%). Abarth/Fiat 500 — 13 542 авто (+35%). Volkswagen Golf — 13 399 авто (-11%). Skoda Octavia — 12 296 авто (+14%).

За Tesla Model Y в рейтингу продажів серед електромобілів у Європі розташувався Volkswagen ID.3. За лютий було продано 5375 автомобілів цієї моделі.

Volkswagen очолив рейтинг брендів із 96 602 проданими авто за підсумками лютого. За ним слідує Toyota з 61 930 реалізованими автомобілями.

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