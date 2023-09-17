Названо найнадійніші японські двигуни (інфографіка) — Finance.ua
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Названо найнадійніші японські двигуни (інфографіка)

Технології&Авто
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Експерти назвали 10 найкращих японських двигунів V6 у 2023 році.
Фахівці HotCars склали рейтинг найнадійніших японських «шісток» в історії. Перше місце зайняв мотор 3GR-FSE, що випускається з 2006 по 2013 рік, який ставили в преміальні седани Lexus IS250. За ним слідує Toyota Supra A90 з розробленим BMW 3,0-літровим двигуном B58, відомий за моделлю BMW M340i. Третє місце дісталось 3,5-літровому двигуну JNC1, який встановлювали на Acura NSX.
Нагадаємо, найпопулярнішими на українському ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У серпні 2023 вони охопили 42% продажів нових легковиків.
Названо найнадійніші японські двигуни (інфографіка)
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За матеріалами:
mmr.ua
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