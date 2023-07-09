Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка) — Finance.ua
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Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)

Технології&Авто
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Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)
Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)
Автомобільний портал Hot Cars перерахував найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років.
Як стало відомо, Lexus RX — найнадійніший автомобіль класу SUV останнього десятиліття у світі. Такого висновку дійшли експерти порталу HotCars, вивчивши представлені на ринку кросовери та позашляховики.
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Надійність Lexus RX оцінили у 82 бали зі 100 можливих. До недоліків цього японця його власники відносять тільки конструкцію задньої частини даху, яка перекриває огляд.
Друге місце у списку найнадійніших SUV у світі зайняв позашляховик Toyota 4Runner з рейтингом 87 балів зі 100. З його недоліків власники виділяють лише недостатню потужність силового агрегату та надто високу витрату палива.
Третє місце з рейтингом надійності 81 зі 100 балів у Ford Expedition. Це теж безпроблемний позашляховик із відносно невисокою вартістю обслуговування.
Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)
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За матеріалами:
mmr.ua
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