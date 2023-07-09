Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка) — Finance.ua

Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка) Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Названо найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років (інфографіка)

Автомобільний портал Hot Cars перерахував найнадійніші кросовери та позашляховики за останні 10 років.

Як стало відомо, Lexus RX — найнадійніший автомобіль класу SUV останнього десятиліття у світі. Такого висновку дійшли експерти порталу HotCars, вивчивши представлені на ринку кросовери та позашляховики.

Надійність Lexus RX оцінили у 82 бали зі 100 можливих. До недоліків цього японця його власники відносять тільки конструкцію задньої частини даху, яка перекриває огляд.

Друге місце у списку найнадійніших SUV у світі зайняв позашляховик Toyota 4Runner з рейтингом 87 балів зі 100. З його недоліків власники виділяють лише недостатню потужність силового агрегату та надто високу витрату палива.

Третє місце з рейтингом надійності 81 зі 100 балів у Ford Expedition. Це теж безпроблемний позашляховик із відносно невисокою вартістю обслуговування.

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