Названо найнадійніші автомобілі BMW з пробігом — Finance.ua

Названо найнадійніші автомобілі BMW з пробігом Сьогодні 02:08 — Фондовий ринок

Тим, хто шукає не тільки швидкий і комфортний, але ще й надійний автомобіль BMW, експерти радять уникати моделей зі складною та високотехнологічною «технікою», оскільки вони виходять з ладу частіше, ніж їх простіші аналоги. Які надійні машини BMW можна знайти на вторинному ринку, розповіли експерти порталу HotCars

Очолює рейтинг кросовер BMW X5 2018 року випуску, надійність та якість якого експерти J.D. Power оцінили у 84 бали зі 100 можливих. Це чудовий показник надійності для такої машини.

Другим за надійністю серед автомобілів BMW названо BMW 2-Series 2017 року з оцінкою надійності 88 балів із 100.

Замикає «трійку» лідерів BMW 5-Series 2016 випуску з оцінкою якості та надійності на рівні 88 балів зі 100. Це одна з найнадійніших моделей BMW за всю історію.

Отже, найнадійніші автомобілі BMW на вторинному ринку:

BMW X5 2018; BMW 2 Series 2017; BMW 5 Series 2016; BMW i3 2017; BMW 3 Series 2016; BMW X1 2022; BMW 3 Series 2011; BMW Z4 2007; BMW 7 Series 2007; BMW X3 2017; BMW 8 Series Gran Coupe 2020; BMW 4 Series 2022; BMW 7 Series 2022 року.

MMR За матеріалами:

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