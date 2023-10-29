Названо найнадійніші автомобілі BMW з пробігом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найнадійніші автомобілі BMW з пробігом

Фондовий ринок
20
Тим, хто шукає не тільки швидкий і комфортний, але ще й надійний автомобіль BMW, експерти радять уникати моделей зі складною та високотехнологічною «технікою», оскільки вони виходять з ладу частіше, ніж їх простіші аналоги. Які надійні машини BMW можна знайти на вторинному ринку, розповіли експерти порталу HotCars.
Очолює рейтинг кросовер BMW X5 2018 року випуску, надійність та якість якого експерти J.D. Power оцінили у 84 бали зі 100 можливих. Це чудовий показник надійності для такої машини.
Другим за надійністю серед автомобілів BMW названо BMW 2-Series 2017 року з оцінкою надійності 88 балів із 100.
Замикає «трійку» лідерів BMW 5-Series 2016 випуску з оцінкою якості та надійності на рівні 88 балів зі 100. Це одна з найнадійніших моделей BMW за всю історію.
Отже, найнадійніші автомобілі BMW на вторинному ринку:
  1. BMW X5 2018;
  2. BMW 2 Series 2017;
  3. BMW 5 Series 2016;
  4. BMW i3 2017;
  5. BMW 3 Series 2016;
  6. BMW X1 2022;
  7. BMW 3 Series 2011;
  8. BMW Z4 2007;
  9. BMW 7 Series 2007;
  10. BMW X3 2017;
  11. BMW 8 Series Gran Coupe 2020;
  12. BMW 4 Series 2022;
  13. BMW 7 Series 2022 року.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.