Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority — Finance.ua

Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority

Редакція порталу Android Authority зробила заяву про те, що визнає смартфон Google Pixel 7 Pro найкращим смартфоном 2022 року.

Даний смартфон має значно покращений і впізнаваний дизайн, крім того, він відрізняється унікальними камерами, які працюють чудово. Також експерти віддали належне потужності процесорної частини смартфона, що представлена ​​чіпом Tensor G2.

Крім того, у смартфоні реалізовано одну з найкращих версій розблокування по обличчю, є два роки підтримки програмного забезпечення — двічі за два роки операційну систему буде оновлено, крім того, смартфон довго працює від одного заряду.

Друге місце також отримав смартфон від Google — Google Pixel 7, у якоог менший дисплей і набагато простіші камери А ось Samsung Galaxy S22 Ultra лише на третьому місці — у нього чудова камера та інші характеристики, але автори рейтингу розкритикували його вартість.

itechua За матеріалами:

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