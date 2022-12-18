Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority — Finance.ua
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Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority

Технології&Авто
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Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority
Названо найкращий смартфон 2022 року за версією Android Authority
Редакція порталу Android Authority зробила заяву про те, що визнає смартфон Google Pixel 7 Pro найкращим смартфоном 2022 року.
Даний смартфон має значно покращений і впізнаваний дизайн, крім того, він відрізняється унікальними камерами, які працюють чудово. Також експерти віддали належне потужності процесорної частини смартфона, що представлена ​​чіпом Tensor G2.
Крім того, у смартфоні реалізовано одну з найкращих версій розблокування по обличчю, є два роки підтримки програмного забезпечення — двічі за два роки операційну систему буде оновлено, крім того, смартфон довго працює від одного заряду.
Друге місце також отримав смартфон від Google — Google Pixel 7, у якоог менший дисплей і набагато простіші камери А ось Samsung Galaxy S22 Ultra лише на третьому місці — у нього чудова камера та інші характеристики, але автори рейтингу розкритикували його вартість.
За матеріалами:
itechua
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