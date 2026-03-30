Названо найкращого керівника роздрібного бізнесу — FinAwards-2026
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». У розвитку банків важливу роль відіграє ефективне управління, тож під час події обрали і призерів номінації «Найкращий керівник роздрібного бізнесу».
Кого визнали лідером
На третій позицій — Інна Тютюн, членкиня правління, директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.
У 2025 році під її керівництвом Sense Bank реалізував масштабну digital трансформацію. Також серед досягнень:
- запуск омніканальної AI-платформи Nova Talks,
- автоматизація понад 70 бізнес-процесів,
- впровадження миттєвих платежів та Click to Pay.
Завдяки розвитку Sense SuperApp обсяг платіжних операцій зріс на 43%, а активність клієнтів за два роки зросла більш ніж у 2,5 раза. Банк запустив дитячу картку Try, універсальну платформу розстрочок і партнерські рішення з Bolt та Megogo, що забезпечило приріст нових клієнтів.
Другу сходинку у рейтингу посів Дмитро Мусієнко — член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.
Так, ПриватБанк обслуговує понад 18 млн активних клієнтів та зміцнює лідерство на ринку обслуговування фізосіб — як за показниками зростання обсягів транзакцій, збільшення кредитного портфеля, так і за розвитком інклюзивної мережі послуг. Крім цього, у 2025 році банк посів лідерські позиції на ринку автокредитування.
Перше місце посів заступник голови правління з роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук.
Серед результатів банку під його керівництвом можна виділити такі:
- зростання роздрібної клієнтської бази на понад 20%, додавши 667 тис. клієнтів;
- кредитний портфель зріс на 43% до 23 млрд грн, продажі споживчих кредитів сягнули 7 млрд грн на місяць;
- пасиви фізичних осіб зросли на 2%;
- крім того, 99,5% клієнтів користуються мобільним банкінгом, MAU досяг 2,5 млн, DAU — 750 тис., а застосунок у топ-2 за NPS з 81% максимальних оцінок.
