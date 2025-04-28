Названо найкращі зв’язки процесора і відеокарти для ігрового ПК у 2025 році — Finance.ua

Названо найкращі зв’язки процесора і відеокарти для ігрового ПК у 2025 році 28.04.2025, 01:28 — Фондовий ринок

Названо найкращі зв’язки процесора і відеокарти для ігрового ПК у 2025 році

Вибір оптимальної зв’язки процесора і відеокарти — одне з найскладніших питань під час збірки ігрового ПК. Автор YouTube-каналу PC Centric (770 тис. підписників) назвав найоптимальніші поєднання CPU і GPU у квітні 2025 року.

Список розбитий для різних бюджетів і очікуваної якості графіки: 1080р, 2К і 4К.

За мінімального бюджету, варто розглянути ігровий ПК із процесором Intel Core i5- 14400 °F і відеокартою Intel Arc B580.

і відеокартою Intel Arc B580. Тим, хто готовий витратитися більше, слід розглянути комбінацію Ryzen 7 7700 або Ryzen 7 9700X з GeForce RTX 5060 Ti у версії з 16 ГБ VRAM. Такого ПК вистачить для 1080p-геймінгу на високих налаштуваннях щонайменше на найближчі пару років.

Для ігор з роздільною здатністю 1440р слід розглянути зв’язку Radeon RX 9070 і Ryzen 7 9700X, або якщо є гроші, Ryzen 7 9800X3D. Як альтернативу можна придбати GeForce RTX 5070 з Intel Core i7−14700KF.

Екстремальний ігровий ПК для 1440p повинен комплектуватися або Radeon RX 9070 XT, або GeForce RTX 5070 Ti та «найкращим ігровим процесором для геймерів» AMD Ryzen 7 9800X3D.

Якщо ви орієнтуєтеся на 4K, найкраще себе показує зв’язка AMD Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5080 або навіть флагманської RTX 5090, у якої аж 32 ГБ відеопам’яті сучасного типу GDDR7.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.