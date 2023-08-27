Названо найкращі спортивні автомобілі 2023 року — Finance.ua

Названо найкращі спортивні автомобілі 2023 року
Британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році.
Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Спортивні автомобілі оснащуються потужними двигунами та дають більше задоволення від водіння, ніж звичайні моделі. Такі авто купують любителі швидкої їзди.
У рейтингу представлені найкращі нові спортивні автомобілі. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих спортивних автомобілів 2023 року:
10. Porsche Panamera 4 E-Hybrid
Porsche Panamera 4 E-Hybrid є чудовою альтернативою іншим розкішним седанам. Ця модель має невелику витрату палива, але пропонує відмінну динаміку.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- розкішний інтер'єр;
- низький рівень шкідливих викидів.
Мінуси:
- висока вартість;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не такий швидкий, як версії Turbo і Turbo S.
9. Audi RS6 Avant
Попри високий рівень практичності та місткий багажник, Audi RS6 Avant є справжнім спорткаром. У цієї моделі є дуже потужний двигун, а повний привід дає відмінне зчеплення під час розгону.
Плюси:
- швидкий розгін з місця;
- високий рівень практичності;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не найшвидша коробка передач.
8. Mercedes-AMG E63 S Estate
Mercedes-AMG E63 S Estate є прямим конкурентом Audi RS6 Avant, але ця модель ще розкішніша та потужніша. Також у цього автомобіля дуже приємний звук двигуна.
Плюси:
- приємний звук двигуна;
- потужний двигун;
- приємна керованість.
Мінуси:
- не найкомфортніша підвіска;
- висока вартість;
- погана шумоізоляція.
7. BMW M5 Competition
BMW M5 Competition швидший і комфортніший за багатьох своїх суперників. Цей заряджений седан має відточену керованість, яка дає багато задоволення від водіння.
Плюси:
- потужний двигун;
- відмінне зчеплення з дорогою;
- висока якість збірки.
Мінуси:
- висока вартість;
- ненадійний двигун;
- не найкращий звук двигуна.
6. BMW M440i
BMW M440i не такий швидкий, як топова модифікація M4, але це купе помітно комфортніше. Спорткар виділяється відточеною керованістю і комфортною адаптивною підвіскою.
Плюси:
- приємна керованість;
- відмінна динаміка;
- багато місця на задньому ряду сидінь.
Мінуси:
- негарний дизайн;
- невеликий багажник;
- погана шумоізоляція.
5. BMW M240i
BMW M240i пропонує приємну керованість і відмінну інформаційно-розважальну систему. Також цей автомобіль значно дешевший за «старші» моделі.
Плюси:
- потужний двигун;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- приємна керованість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- погана шумоізоляція;
- не найпрактичніший.
4. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Експерти заявили, що Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio є одним із найкращих спортивних седанів для їзди звивистими дорогами. Ця модель також володіє відмінним звуком двигуна і красивим дизайном екстер'єру.
Плюси:
- потужний двигун;
- приємна керованість;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- не найкращі гальма;
- нестабільна робота контролю стійкості.
3. BMW M3
BMW M3 пропонує відточену керованість і потужний двигун. Також цей седан приємно дивує високою якістю матеріалів в інтер'єрі.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- не найприємніший звук двигуна;
- висока вартість купівлі;
- висока вартість обслуговування.
2. Audi E-tron GT
Audi E-tron GT має відмінну динаміку і красивий дизайн екстер'єру. Також цей електромобіль досить зручний для повсякденного використання.
Плюси:
- швидка зарядка;
- приємна керованість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не найпросторіший інтер'єр;
- гучний звук роботи електромотора.
1. Porsche Taycan
Porsche Taycan поєднує в собі задоволення від водіння і високий рівень практичності, особливо у версії Cross Turismo. Топові модифікації Turbo і Turbo S мають відмінну динаміку, а також пропонують приємну керованість.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- багато місця на задньому ряду сидінь;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- немає деяких важливих опцій;
- невеликий запас ходу;
- не найбільший багажник.
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