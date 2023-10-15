Названо найкращі потужні атмосферні двигуни: топ-10 моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращі потужні атмосферні двигуни: топ-10 моделей

Технології&Авто
30
Chevrolet LT1 6.2L V8 став найкращим атмосферним двигуном. Так вважають експерти автомобільного порталу HotCars, які склали рейтинг кращих безнаддувних двигунів на ринку.
Так, перше місце у списку посів 455-сильний двигун Chevrolet LT1 6.2L V8, яким оснащувався Chevrolet Camaro SS. Цей мотор з рекордним крутним моментом дозволяє розігнати автомобіль від 0 до 60 миль на годину (0−97 км/год) всього за 4 секунди.
Друге місце дісталося 228-сильному «атмосфернику» Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, який встановлювали на Toyota GR86 і Subaru BRZ.
Замикає топ-3 лідерів Chrysler HEMI 6.4L V8, що видає 485 «коней».
Отже, 10 найкращих атмосферних двигунів:
  1. Chevrolet LT1 6.2L V8;
  2. Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four;
  3. Chrysler HEMI 6.4L V8;
  4. Lamborghini 5.2L V10;
  5. Chevrolet LT6 5.5L V8;
  6. Ford 5.0L Coyote V8;
  7. Lamborghini L545 6.5L V12;
  8. Lexus 2UR-GSE 5.0L V8;
  9. Porsche MA2.75 4.0L Flat-6;
  10. Ferrari F140 6.5L V12.
Раніше ми писали, що при купівлі нових авто українці віддають перевагу бензиновим моделям.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.