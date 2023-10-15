Названо найкращі потужні атмосферні двигуни: топ-10 моделей — Finance.ua

Названо найкращі потужні атмосферні двигуни: топ-10 моделей
Chevrolet LT1 6.2L V8 став найкращим атмосферним двигуном. Так вважають експерти автомобільного порталу HotCars, які склали рейтинг кращих безнаддувних двигунів на ринку.
Так, перше місце у списку посів 455-сильний двигун Chevrolet LT1 6.2L V8, яким оснащувався Chevrolet Camaro SS. Цей мотор з рекордним крутним моментом дозволяє розігнати автомобіль від 0 до 60 миль на годину (0−97 км/год) всього за 4 секунди.
Друге місце дісталося 228-сильному «атмосфернику» Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, який встановлювали на Toyota GR86 і Subaru BRZ.
Замикає топ-3 лідерів Chrysler HEMI 6.4L V8, що видає 485 «коней».
Отже, 10 найкращих атмосферних двигунів:
- Chevrolet LT1 6.2L V8;
- Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four;
- Chrysler HEMI 6.4L V8;
- Lamborghini 5.2L V10;
- Chevrolet LT6 5.5L V8;
- Ford 5.0L Coyote V8;
- Lamborghini L545 6.5L V12;
- Lexus 2UR-GSE 5.0L V8;
- Porsche MA2.75 4.0L Flat-6;
- Ferrari F140 6.5L V12.
Раніше ми писали, що при купівлі нових авто українці віддають перевагу бензиновим моделям.
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