Названо найкращі потужні атмосферні двигуни: топ-10 моделей — Finance.ua

Названо найкращі потужні атмосферні двигуни: топ-10 моделей Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Chevrolet LT1 6.2L V8 став найкращим атмосферним двигуном. Так вважають експерти автомобільного порталу HotCars , які склали рейтинг кращих безнаддувних двигунів на ринку.

Так, перше місце у списку посів 455-сильний двигун Chevrolet LT1 6.2L V8, яким оснащувався Chevrolet Camaro SS. Цей мотор з рекордним крутним моментом дозволяє розігнати автомобіль від 0 до 60 миль на годину (0−97 км/год) всього за 4 секунди.

Друге місце дісталося 228-сильному «атмосфернику» Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, який встановлювали на Toyota GR86 і Subaru BRZ.

Замикає топ-3 лідерів Chrysler HEMI 6.4L V8, що видає 485 «коней».

Отже, 10 найкращих атмосферних двигунів:

Chevrolet LT1 6.2L V8; Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four; Chrysler HEMI 6.4L V8; Lamborghini 5.2L V10; Chevrolet LT6 5.5L V8; Ford 5.0L Coyote V8; Lamborghini L545 6.5L V12; Lexus 2UR-GSE 5.0L V8; Porsche MA2.75 4.0L Flat-6; Ferrari F140 6.5L V12.

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