Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото) — Finance.ua
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Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

Технології&Авто
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Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Кросовери — найпопулярніший клас автомобілів в наші дні. Їх цінують за практичність та позашляхові здібності. А кросовери з пробігом із Європи ще й приваблюють невисокою вартістю. Британське видання WhatCar обрало найкращі вживані кросовери класів B-SUV і C-SUV вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце. Skoda Yeti

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Компактний кросовер Skoda на диво просторий усередині та має практичний салон зі знімними задніми кріслами. Авто недороге, хоча не найновіше — про його вік свідчить застаріла мультимедійна система.

Плюси:

  • просторий салон;
  • економічні дизельні версії;
  • непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • не найкраща шумоізоляція.

9 місце. Suzuki SX4

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Suzuki SX4 другого покоління — дешевий і дуже надійний компактний кросовер. Він економічний та багато оснащений.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • непогана керованість.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • низька якість внутрішнього оздоблення.

8 місце. Volkswagen Tiguan

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Volkswagen Tiguan першого покоління досі користується попитом. У нього якісний просторий салон та економічні двигуни з турбонаддувом.

Плюси:

  • якісний просторий салон;
  • економічні двигуни.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • завищена ціна.

7 місце. Nissan Qashqai

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Кросоверів Nissan Qashqai другої генерації на європейському ринку чимало і вони недорогі. Ця модель доступна з економічним дизелем та досить багато укомплектована.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • економічні дизелі.

Мінуси:

  • жорстка їзда з 19-дюймовими дисками;
  • обмежений огляд назад.
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6 місце. Renault Kadjar

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Kadjar — французький побратим Nissan Qashqai з більшим багажником та комфортнішою підвіскою. Найвигідніше купувати варіант із 1,5-літровим турбодизелем.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • економічний дизель.

Мінуси:

  • не найкраща якість;
  • специфічні гальма.

5 місце. MG ZS

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Бензиновий MG ZS — недорогий компактний кросовер із просторим салоном, великим багажником та комфортабельною підвіскою.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • є питання до якості оздоблення.

4 місце. Dacia Duster

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Duster другого покоління — дешевий бюджетний кросовер із непоганою прохідністю. Невисока ціна дає змогу закрити очі на недоліки авто.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • гарна прохідність;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • бідна комплектація;
  • дешевий інтер’єр.

3 місце. Hyundai Tucson

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Hyundai Tucson — недорогий компактний кросовер із багатим оснащенням, досить просторим салоном та легкою керованістю. Дизельні версії досить економічні.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багате оснащення;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • велика витрата пального в бензинових версіях.

2 місце. Kia Sportage

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Kia Sportage — побратим Hyundai Tucson, у якого дещо краща керованість та зазвичай краща комплектація. Кросовер досить дешевий і на ринку цих авто вистачає.

Плюси:

  • практичний салон;
  • багате оснащення;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • шумні дизельні двигуни;
  • жорсткувата їзда.

1 місце. SEAT Ateca

Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Кросовер SEAT Ateca приваблює насамперед чудовою керованістю. Водночас компактна модель простора та має великий багажник. До того ж кросовер відносно недорогий.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • просторий салон;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • якість оздоблення салону;
  • не найекономічніший.

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