Названо найкращі авіакомпанії світу в 2024 році — Finance.ua

Названо найкращі авіакомпанії світу в 2024 році Сьогодні 23:10 — Світ

Названо найкращі авіакомпанії світу в 2024 році

Британська консалтингова компанія Skytrax, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами, представила новий рейтинг найкращих авіакомпаній.

Про це повідомляє CNN.

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Переможцем стала заснована у 1993 році катарська авіакомпанія Qatar Airways.

Генеральний директор ‎Skytrax Едвард Плайстед зазначив, що це видатне досягнення для Qatar Airways — отримати титул «Найкраща авіакомпанія світу» у 2024 році.

Компанію вже восьмий раз обирають переможцем рейтингу.

«Це момент гордості для Qatar Airways, і для мене честь поділитися цією нагородою з моїми працьовитими колегами», — заявив у свою чергу генеральний директор авіакомпанії Бадр Мохаммед Аль-Меєр.

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Оцінювання проводили на основі опитування понад 21 мільйона клієнтів із 100 країн.

Відомо, що флот Qatar Airways нараховує 230 літаків. До його складу входять, зокрема, величезні авіалайнери Airbus A380 та новітні літаки Airbus A350 і Boeing 787.

Зазначимо, що на другому місці рейтингу опинилась Singapore Airlines, а на третьому — Emirates.

Перша десятка рейтингу від Skytrax виглядає таким чином:

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

Emirates;

ANA All Nippon Airways;

Cathay Pacific;

Japan Airlines;

Turkish Airlines;

EVA Air;

Air France;

Swiss International Air Lines.

УНІАН За матеріалами:

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