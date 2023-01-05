Названо найдорожчі туристичні напрямки світу — Finance.ua

Названо найдорожчі туристичні напрямки світу Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Конго, Ботсвана і Антарктида очолили топ-10 туристичних напрямків світу, подорож якими обійдеться найдорожче.

Як пише Travel Off Path з посиланням на аналітику порталу туристичного страхування Squaremouth, першу десятку найдорожчих туристичних напрямків світу сформували доволі несподівані для багатьох країни.

«Коли ви думаєте про найдорожчі міста, на думку зазвичай приходять такі напрямки, як Нью-Йорк, Лондон, Женева і Цюріх, але ви можете бути здивовані тим, що, згідно Squaremonth, веб-сайту порівняння страховок для подорожей, ці міста навіть не входять в топ-10 найдорожчих», — пише видання.

При цьому звернемо увагу, що рейтинг складався з врахуванням підбору повноцінного пакетного туру для індивідуального мандрівника, орієнтованого на заможних туристів. Зрозуміло, за бажання можна самостійно організувати більш бюджетну подорож за деякими з цих напрямків, проте варто враховувати, що вона навряд чи буде комфортною і насиченою.

Топ-10 найдорожчих туристичних напрямків світу

1. Конго. Середня вартість індивідуальної поїздки — 32 420 доларів США. Конго не є країною, створеною для туризму, і одна з головних проблем тут — недостатньо розвинена інфраструктура, що не дозволяє туристам легко пересуватися. Туристам варто бути готовими до великих витрат — від утримання автомобілів, які потребують постійного ремонту, до високих цін на паливо, високих податків і дорогого житла, літаків і човнів.

2. Ботсвана. Середня вартість поїздки — 17 754 долари США. Ця країна, яка є справжньою мрією для любителів сафарі, має досить високі ціни на житло — найкращі кемпінги Ботсвани можуть коштувати в середньому близько 2000 доларів за ніч.

3. Антарктида. Середня вартість поїздки — 17 731 долар США. Враховуючи, що середня вартість круїзу в Антарктиду становить близько 8000 доларів на людину, а розкішні подорожі перевищують 15 000 доларів, легко зрозуміти, чому це одне з найдорожчих напрямків для відвідування. Через свою віддаленість Антарктида, ймовірно, є місцем, яке ви б відвідали лише один раз у житті, тому мандрівники не проти витратитися на щось особливе.

4. Зімбабве. Середня вартість поїздки — 14 394 долари США. Це одна з тих країн Африки, які заслужили хорошу репутацію за те, що пропонують розкіш, максимально наближену до дикої природи. Найрозкішніші будиночки в Зімбабве пропонують ексклюзивність, усамітнення, великий простір і бездоганний сервіс, що виправдовують високу ціну.

5. Танзанія. Середня вартість поїздки — 13 245 доларів США. Сафарі вважаються досить дорогими в Танзанії через плату за вхід в парк, яка набагато вища, ніж в інших парках Африки. Ціни на проживання високі, двомісні номери в парках коштують близько 600-800 доларів за ніч, але є ще багато інших визначних пам’яток, які варто відвідати.

6. Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови. Середня вартість поїздки — 12 875 доларів США. Ці віддалені острови, розташовані в південній частині Атлантичного океану, є частиною Британської заморської території і одним з найбільш відвідуваних місць в Антарктиді. Оскільки територія досить ізольована, відвідувачі повинні прибувати морем і мати дозвіл на відвідування. Найпопулярніший спосіб побачити це місце — на круїзному лайнері або яхті, які можуть коштувати дуже дорого.

7. Маршаллові Острови. Середня вартість поїздки — 12 405 доларів США. Польоти на розташований в західній частині Тихого океану острів вельми недешеві. Острів популярний завдяки туристичним пакетам, які включають курорти або готелі за системою «все включено» з перельотами і, отже, вимагають більш високого початкового внеску. В іншому випадку проживання та пересування відносно дешеві: таксі коштує 1,28 долара за кілометр.

8. Кенія. Середня вартість поїздки — 11 575 доларів США. Кенія має більш розвинену індустрію туризму, ніж її африканські сусіди, тому ціни можуть складатися, особливо при виборі житла ближче до дикої природи, орієнтуючись на заможного туриста.

9. Центральноафриканська Республіка. Середня вартість поїздки — 10 652 долари США. Центральноафриканська Республіка вважається однією з найбідніших країн Африки з дуже низьким рівнем туризму через її неспокійну історію. Оскільки країна не призначена для туристів, подорож по країні може бути логістично складною, а організовані пакетні тури — найкращий (і найдорожчий) спосіб побачити її.

10. Монако. Середня вартість поїздки — 10 247 доларів США. Будучи ігровим майданчиком для багатих і знаменитих, Монако заробило репутацію екстравагантного місця, яке ви навряд чи захочете відвідати з обмеженим бюджетом. Розміщення варіюється від середнього до дорогого, при цьому середня ніч у розкішному готелі обійдеться вам майже в 800 доларів.

УНІАН За матеріалами:

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