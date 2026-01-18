Названо найбезпечніші нові авто
Європейська програма оцінки безпеки автомобілів (Euro NCAP) оголосила найкращі у своєму класі моделі 2025 року, що продемонстрували найвищий рівень захисту за результатами повного циклу краш-тестів.
Про це пише «Укравтопром».
Найвищий загальний бал безпеки отримав Mercedes-Benz CLA та здобув звання найкращого серед протестованих авто 2025 року.
До того ж Mercedes-Benz CLA очолив категорію малих сімейних авто.
Переможці 2025 року за категоріями:
- малий сімейний автомобіль — Mercedes-Benz CLA;
- великий сімейний автомобіль — Tesla Model 3;
- компактний кросовер — Tesla Model Y;
- великий кросовер — Smart #5;
- City & Supermini — Mini Cooper E;
- представницький автомобіль — Polestar 3.
Поділитися новиною
Також за темою
Названо найбезпечніші нові авто
Garmin випускає новий смарт-годинник із супутниковим та стільниковим зв’язком (фото, відео)
Honda представила новий логотип (фото)
Дебютував флагманський кросовер Renault (фото)
13 найгірших смартфонів в історії (фото)
Попит на гібридні авто зростає: найпопулярніші моделі 2025 року