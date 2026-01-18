0 800 307 555
укр
Названо найбезпечніші нові авто

Технології&Авто
Європейська програма оцінки безпеки автомобілів (Euro NCAP) оголосила найкращі у своєму класі моделі 2025 року, що продемонстрували найвищий рівень захисту за результатами повного циклу краш-тестів.
Про це пише «Укравтопром».
Найвищий загальний бал безпеки отримав Mercedes-Benz CLA та здобув звання найкращого серед протестованих авто 2025 року.
До того ж Mercedes-Benz CLA очолив категорію малих сімейних авто.
Переможці 2025 року за категоріями:
  • малий сімейний автомобіль — Mercedes-Benz CLA;
  • великий сімейний автомобіль — Tesla Model 3;
  • компактний кросовер — Tesla Model Y;
  • великий кросовер — Smart #5;
  • City & Supermini — Mini Cooper E;
  • представницький автомобіль — Polestar 3.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
