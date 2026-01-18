Названо найбезпечніші нові авто Сьогодні 06:09 — Технології&Авто

Названо найбезпечніші нові авто

Європейська програма оцінки безпеки автомобілів (Euro NCAP) оголосила найкращі у своєму класі моделі 2025 року, що продемонстрували найвищий рівень захисту за результатами повного циклу краш-тестів.

Про це пише «Укравтопром».

Найвищий загальний бал безпеки отримав Mercedes-Benz CLA та здобув звання найкращого серед протестованих авто 2025 року.

До того ж Mercedes-Benz CLA очолив категорію малих сімейних авто.

Переможці 2025 року за категоріями:

малий сімейний автомобіль — Mercedes-Benz CLA;

великий сімейний автомобіль — Tesla Model 3;

компактний кросовер — Tesla Model Y;

великий кросовер — Smart #5;

City & Supermini — Mini Cooper E;

представницький автомобіль — Polestar 3.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.