Названо найдешевші місця у світі для життя у 2022 році — Finance.ua

Названо найдешевші місця у світі для життя у 2022 році Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Названо найдешевші місця у світі для життя у 2022 році

Доступність часто є найвпливовішим фактором при виборі країни для подорожей або навіть для переїзду. У якій країні світу найдешевше жити у 2022 році? Розповідаємо про ТОП-4 країни з невисокою вартістю життя.

У рейтингу видання International Living враховані витрати на продукти, оренду житла, комунальні послуги, харчування, відвідування спортзалу, транспорт і подорожі, а також непередбачувані витрати, пов’язані з проживанням за кордоном.

4. Камбоджа

Невелика країна Південно-Східної Азії Камбоджа має одну з найбільш швидкозростаючих економік у світі, а столиця країни Пномпень перетворилася на галасливе місто, повне хмарочосів, торгових центрів і ресторанів. Зараз Пномпень — найдорожче місто в Камбоджі, а життя в інших містах країни обійдеться дешевше на 10-25%.

Оренда житла в столиці досить доступна, однокімнатну квартиру в самому центрі міста можна орендувати менш ніж за $500 на місяць. До $1000 на місяць може витратити одна людина на харчування в недорогих ресторанах, або готуючи їжу вдома. Ви також можете поїсти в місцевих ресторанах менш ніж за $5 США або випити трохи місцевого ангкорського пива в барі приблизно за $1 за пляшку.

Оренда житла в невеликих містах дешевша. Наприклад, Баттамбанг, друге за величиною місто Камбоджі, що розташоване недалеко від кордону з Таїландом. Оренда однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно від $225.

Живучи тут, ви опинитеся в класичному французькому місті колоніальної епохи; центр міста усіяний художніми галереями, цікавою архітектурою та чудовими ресторанами. Баттамбанг досить маленький і рівнинний, тут можна легко пересуватися пішки або на велосипеді.

Медичне обслуговування в Камбоджі останнім часом покращилося, в країні з’явилася перша лікарня, акредитована JCI, що означає найвищий рівень медичного обслуговування за американськими стандартами. Королівська лікарня Пномпеня пропонує повне обстеження організму з ЕКГ та аналізами за $115. Лікарі в приватних клініках беруть за консультації лише $5, але візит до англомовного лікаря коштуватиме близько $25.

Камбоджа використовує дві валюти, але основною є долар США. Долари можна зняти в більшості банкоматів. За винятком дрібних покупок на ринку або вуличної їжі, більшість товарів можна оплатити доларами.

3. Болівія

Болівія — не та країна, яка часто з’являється в новинах. Ця маленька південноамериканська держава затиснута між Перу, Аргентиною, Бразилією, Чилі і Парагваєм з багатою культурою корінних жителів. Міста Болівії балансують між традиціями, історією та сучасними зручностями. Клімат тут помірний протягом більшої частини року.

Болівія має один з найнижчих рівнів вартості життя. Оренда гарної квартири в хорошому районі тут обійдеться від $200. Пообідати в недорогому ресторані можна за $2 а випити кави в кав’ярні коштує 75 центів. Тижневий запас продуктів на двох обійдеться в $20, а всі щомісячні комунальні послуги коштують $50.

Поїздка на таксі в будь-яку точку міста коштує приблизно $1,50, авіапереліт через всю країну $45.

Візит до лікаря первинної медичної допомоги в Болівії коштує $15, а до спеціаліста — $30, медична страховка в приватному медзакладі доступна за $100 на місяць.

Дешевим в Болівії є і туризм, країна пропонує досить багато унікальних пам’яток. Ви можете піти в похід в Анди чи дослідити джунглі Амазонки.

2. Балі

Тропічний індонезійський острів Балі є не лише одним з найкрасивіших місць на Землі, а й один з найдешевших. Оскільки Балі є популярним міжнародним місцем відпочинку протягом десятиліть, тут можна жити на будь-який бюджет.

Мебльовані будинки з двома спальнями, власними подвір’ями та приватними басейнами коштують від 450 до 800 доларів на місяць, в той час, як орендувати квартиру з трьома спальнями в популярних престижних районах можна за $550-1500 на місяць.

Містечко Убуд пропонує високу якість життя за нижчими цінами, ніж на південних курортах. Однокімнатні квартири тут коштують менше ніж 300 доларів на місяць, а в самому містечку є великий вибір ресторанів, де можна придбати страви місцевої кухні до трьох доларів. Також при виборі місця проживання можна звернути увагу на містечка Амед чи Канді Даса — тут можна забезпечити собі хорошу якість життя за помірну ціну.

Що стосується пересування, більшість жителів Балі мають власні мотоцикли або автомобілі. Найняти особистого водія можна за $25-30 на день. Незалежно від того, яким видом транспорту ви користуєтесь, Балі — це невеликий острів, і пересування по ньому не буде дорогим.

1. В’єтнам

Гарний рівень життя у В’єтнамі можна забезпечити собі за $1500 на місяць. У таких популярних серед емігрантів містах, як Хойан і Нячанг, однокімнатні квартири можна орендувати всього за $300 на місяць. Хоч комунальні послуги часто не включені в орендну плату, але вони не обійдуться надто дорого.

Щодо харчування, то місцеві фрукти, овочі та м’ясо на ринку можна купити дуже дешево. За пакет свіжих продуктів з ферми тут можна віддати не більше двох доларів. У супермаркетах ціни трохи вищі. Порція місцевої їжі у недорогих місцевих ресторанах обійдеться в $1,5, а обід на двох у місцевому ресторані зазвичай коштує менше ніж $10, включаючи пиво або безалкогольні напої.

Проїзд містом на громадському транспорті коштує тут близько $0,31, хоча в невеликих містах і сільській місцевості кількість автобусів обмежена. Доступним способом пересування є також таксі.

Розваги у В’єтнамі також дешеві, сходити тут в кіно можна за $4, похід до музеїв по всій країні коштує $2-3. Відвідування фітнес-клубу коштує від $25 на місяць.

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