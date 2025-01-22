Названо міжнародні компанії, які найбільше постраждають від тарифів Трампа — Finance.ua

Названо міжнародні компанії, які найбільше постраждають від тарифів Трампа Сьогодні 15:20

Названо міжнародні компанії, які найбільше постраждають від тарифів Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 лютого може запровадити 25%-ві мита на імпорт із Канади та Мексики, внаслідок чого акції багатьох азіатських автовиробників та постачальників акумуляторів упали у вівторок.

Reuters наводить перелік компаній, які можуть постраждати від мит.

📍 Автовиробники

Audi

Завод Audi, який належить Volkswagen, у місті Сан-Хосе-Чьяпа у Мексиці, виробляє модель Q5 та забезпечує роботою понад 5 000 осіб. За даними веб-сайту компанії, у 2023 році завод зібрав майже 176 000 автомобілів. Мексиканська асоціація автовиробників повідомила, що в першій половині 2024 року близько 40 000 машин було експортовано до США.

BMW

На заводі BMW у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі виготовляються моделі 3-ї серії, купе 2-ї серії та M 2 . За даними автовиробника, майже весь обсяг продукції, що виробляється тут, постачається в США та інші країни світу. З 2027 року на заводі буде випускатися повністю електрична модельна лінійка Neue Klasse.

BYD

Китайський виробник електромобілів BYD був у пошуку майданчика для будівництва заводу в Мексиці, але неодноразово повідомляв, що завод працюватиме на внутрішній китайський ринок, а не вироблятиме автомобілі для продажу в США.

Honda Motor

Honda Motor постачає 80% виробленої в Мексиці продукції ринку США. Операційний директор Сіндзі Аояма попередив у листопаді, що компанії доведеться розглянути питання про перенесення виробництва у разі введення США мит на імпорт автомобілів з Мексики.

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JAC Motors

Китайська JAC Motors з 2017 року має спільне підприємство в Мексиці з Giant Motors зі збирання автомобілів марки JAC. Компанія SAMG, що належить SAIC, у серпні оголосила про плани будівництва тут заводу.

KIA Corp

У південнокорейській Kia Corp у Мексиці є завод, який виробляє автомобілі цієї марки та невелику кількість позашляховиків Tucson для свого партнера Hyundai Motor на експорт до США.

Mazda

Mazda повідомила, що в 2024 році виробила в Мексиці близько 209 000 автомобілів і експортувала близько 60% з них до США.

Глава компанії Масахіро Моро сказав у листопаді, що питання тарифів — це не та проблема, яку можуть вирішити окремі компанії, і Mazda ретельно вивчить деталі, перш ніж ухвалити рішення про кроки у відповідь.

Nissan Motor

Nissan Motor виробляє моделі Sentra, Versa та Kicks для американського ринку на двох заводах у Мексиці. За перші дев’ять місяців 2024 року компанія випустила в Мексиці майже 505 000 автомобілів, але не розкрила, скільки з них було експортовано на американський ринок.

Stellantis

У Stellantis в Мексиці знаходиться два складальні заводи: Saltillo, де виготовляються пікапи та фургони Ram, і Toluca, де випускається позашляховик Jeep Compass.

Франко-італійська група також володіє двома складальними заводами в канадській провінції Онтаріо: Windsor, де виробляються моделі Chrysler, і Brampton, де в даний час йде переобладнання і де в 2025 планується відновити виробництво з нової моделі Jeep.

Toyota Motor

Toyota Motor збирає пікап Tacoma на двох заводах у Мексиці. Компанія у 2023 році продала понад 230.000 одиниць цієї моделі у США, що становить близько 10% від загального обсягу її продажів на цьому ринку. Раніше Toyota виробляла Tacoma у США, але тепер усі вони поставляються з Мексики.

Volkswagen

Завод Volkswagen у Пуеблі — найбільше автомобілебудівне підприємство в Мексиці та один з найбільших заводів у VW Group, згідно з веб-сайтом компанії. У 2023 році там було вироблено майже 350 000 автомобілів, включаючи моделі Jetta, Tiguan і Taos для експорту в США.

📍 Постачальники автозапчастин

Autoliv

Шведська компанія Autoliv, найбільший у світі виробник подушок та ременів безпеки, повідомив, що в Мексиці на неї працює близько 15 000 співробітників, але відмовилася прокоментувати експорт у США з цього майданчика.

Michelin

У виробника шин Michelin є два заводи в Мексиці — в містах Керетаро і Леон — і три в Канаді (Пікту, Бріджуотер та Вотервілл).

Yanfeng

Китайський виробник автомобільних сидінь Yanfeng Automotive Interiors вже довгий час виробляє продукцію в Мексиці, постачаючи її таким автовиробникам, як General Motors та Toyota.

Інші

Серед інших виробників автокомплектуючих, які мають заводи в Мексиці та обслуговують виробництво автомобілів для американського ринку, — італійські виробник шин Pirelli, виробник гальм преміум-класу Brembo та компанія Eurogroup Laminations.

Eurogroup Laminations, до клієнтів якої входить Tesla, спеціалізується на виробництві статорів і роторів — двох ключових компонентів електродвигунів і генераторів.

Tesla рекомендувала своїм китайським постачальникам відкрити заводи в Мексиці в 2023 році, перш за все щоб постачати завод компанії у Мексиці, який там планувалося побудувати.

Спочатку Tesla планувала розпочати виробництво в Мексиці на початку 2025 року, але потім перейшла до плану розширення заводу в Техасі.

📍 Електроніка

Foxconn

Найбільший у світі контрактний виробник електроніки, тайванська компанія Foxconn у співпраці з Nvidia будує в Мексиці гігантську фабрику з виробництва серверів для технологій штучного інтелекту. На початку 2025 року планується розпочати виробництво серверів з рідинним охолодженням, що містять нові та потужні мікрочіпи Nvidia лінійки Blackwell.

Lenovo

Китайський виробник комп’ютерів Lenovo випускає сервери та інші продукти для центрів обробки даних на величезному майданчику в мексиканському місті Монтеррей, який компанія розширила у 2021 році. Тоді компанія повідомила, що всі її продукти для центрів обробки даних для північноамериканського ринку виробляються в Монтерреї.

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LG Electronics

Південнокорейська LG Electronics виробляє на мексиканських підприємствах телевізори, побутову техніку та комплектуючі для електромобілів. У листопаді компанія повідомила, що розглядає різні варіанти, включаючи зміни у торговельній політиці.

Samsung Electronics

Південнокорейська Samsung Electronics виробляє телевізори та побутову техніку в Мексиці та експортує їх до США.

📍 Продукти харчування

Campari

Італійська Campari має три виробничі майданчики в Мексиці, головний з яких випускає текілу під брендом Espolon, і один в Канаді, де випускається канадський бренд віскі Forty Creek, йдеться в нещодавньому звіті компанії.

За даними Citi, імпорт із Мексики та Канади становить 27% від загального обсягу продажів Campari у США.

📍 Споживчі товари

Procter & Gamble і Unilever

Procter & Gamble і Unilever входять до великих виробників споживчих товарів, які можуть постраждати від мит на імпорт з Мексики, свідчать дані.

Близько 10% постачання P&G за три місяці до кінця вересня припадали на товари з Мексики, згідно з даними постачальника даних про імпорт ImportYeti. Близько 2% морського імпорту Unilever до Сполучених Штатів припадає на Мексику, свідчать дані.

Ці дві компанії та інші великі представники сектора споживчих товарів, такі як Pepsico та чіпси Lay’s, вклали сотні мільйонів доларів у мексиканські ланцюжки поставок.

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