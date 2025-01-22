Європа має бути готова до підвищення американських мит, — Лагард Сьогодні 16:42

Європа має бути готова до підвищення американських мит, — Лагард, euronews.com

Європа має бути готова до можливого збільшення мит на імпорт товарів до США, яке обіцяв президент Дональд Трамп, каже голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Про це вона заявила в інтерв’ю CNBC у Давосі.

«Те, що Трамп поки що не підписав указу про запровадження додаткових мит на весь обсяг імпорту, було «дуже розумним підходом, оскільки тотальні тарифи необов’язково призведуть до очікуваних результатів», — каже голова ЄЦБ.

На її думку, нові американські мита будуть більш «виборчими і сфокусованими».

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«Нам у Європі потрібно готуватися й очікувати заздалегідь, що станеться, щоб дати на це відповідь», — додала Лагард.

При цьому голова ЄЦБ зазначила, що регулятор «не надто занепокоєний» зовнішніми ризиками для інфляції.

У відповідь на запитання журналіста щодо можливих наслідків нової хвилі інфляції у США Лагард сказала, що «прискорення інфляції у Сполучених Штатах буде проблемою для Сполучених Штатів, і саме там насамперед відчуватимуться основні наслідки».

ЄЦБ знизив ставки загалом на 100 базисних пунктів у 2024 році, тепер ключова ставка за депозитами перебуває на рівні 3%. Економісти очікують від регулятора чотирьох знижень ставки по 25 б.п. кожне у 2025 році.

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