Названо красиве італійське місто за годину їзди від Венеції, але без натовпів туристів — Finance.ua
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Названо красиве італійське місто за годину їзди від Венеції, але без натовпів туристів

Світ
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Венеція приваблює натовпи туристів з усіх куточків планети завдяки своїй красі. Проте не всім до душі такі велелюдні міста. Тому мандрівникам рекомендують відвідати Азоло, пише Express.
Зазначається, що це місто розташоване за трохи більше ніж 60 кілометрів від Венеції. Автомобілем цей шлях можна подолати менш ніж за годину.
У виданні поділилися, що про Азоло згадували з любов’ю відомий вікторіанський поет і драматург Роберт Браунінг, італійська акторка Елеонора Дузе та знаменита дослідниця і письменниця-мандрівниця Фрейя Старк. Головна вулиця міста навіть названа на честь Браунінга.
За словами журналістів, це середньовічне місто дотримується своїх традицій. У ньому неможливо знайти супермаркети, точки швидкого харчування чи сувенірні крамниці. Натомість є звивисті бруковані вулички, красиві вілли епохи Відродження та затишні кав’ярні.
У виданні рекомендують відвідати туристам заклади Caffe Centrale і Gilda Patisserie Bistrot. Вони розташовані на головній площі. Також можна зазирнути на Piazza Garibaldi, з якого відкривається вид на собор і Міський музей.
До колекції музею входять археологічні знахідки, картини і розділи, присвячені Дузі, Старку і Катерині Корнаро. Журналісти розповіли, що в місті відбувається багато цікавого.
Крім того, у місті всюди відкриваються приголомшливі краєвиди, додали у виданні. За це Азоло називають «перлиною Тревізо».
За матеріалами:
УНІАН
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