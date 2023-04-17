Названо країну, яка купує 97% української баранини — Finance.ua
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Названо країну, яка купує 97% української баранини

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Названо країну, яка купує 97% української баранини
Названо країну, яка купує 97% української баранини
Протягом січня-лютого 2023 року Україна відправила на експорт 21 тонну баранини і козлятини. Це на 49% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це свідчать дані Державної митної служби, пише agronews.ua.
У грошовому еквіваленті експорт за перші два місяці цього року скоротився на 30,6% — до $129 тис., як порівняти з січнем-лютим 2022 року.
Головний покупець української баранини і козлятини протягом двох місяців 2023 року — ОАЕ (96,9%). Далі зі значним відривом ідуть Греція й Туреччина (по 0,8%).
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За матеріалами:
agronews
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