Названо країну, де розробники вперше у світі продаватимуть продукти, надруковані на 3D-принтері — Finance.ua

Названо країну, де розробники вперше у світі продаватимуть продукти, надруковані на 3D-принтері 19.09.2023, 00:19 — Технології&Авто

Названо країну, де розробники вперше у світі продаватимуть продукти, надруковані на 3D-принтері

Фудтех стартап Revo Foods розпочав продаж веганського філе лосося, надрукованого на 3D-принтері, у супермаркетах Австрії. Це перший у світі надрукований харчовий продукт, який продається в мережевих магазинах.

Веганський лосось створений на основі мікопротеїну, отриманого з нитчастих грибів. У компанії стверджують, що текстура та смакові якості продукту не поступаються натуральним морепродуктам. Філе містить велику кількість білка та жирних кислот омега-3.

Страви, надруковані на 3D-принтері, можуть мати індивідуальний смак, текстуру та харчову цінність, зазначають виробники. Рибу, створену на 3D-принтері, можна виготовити з матеріалів з низьким вмістом холестерину, високим вмістом корисних жирних кислот і без забруднюючих речовин, які часто присутні у справжній рибі.

Revo Foods розробила інноваційний процес екструзії, який дозволяє виробляти замінники лосося з характерною «шаруватістю» та соковитими волокнами. Запатентована технологія 3D-MassFormerTM дозволяє друкувати продукти великими серіями, необхідними для продажу.

Мета 3D-друку риби — запропонувати екологічно чисту заміну традиційним методам рибальства та аквакультури. Багато видів риб перебувають під загрозою зникнення через надмірний вилов риби, зазначили представники компанії. Нова технологія не завдає шкоди природі та забезпечує споживачів оптимізованими продуктами з високим вмістом корисних речовин.

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