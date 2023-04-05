Названо країну, де майже половина населення володіє криптовалютою — Finance.ua
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Названо країну, де майже половина населення володіє криптовалютою

Криптовалюта
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Названо країну, де майже половина населення володіє криптовалютою
Названо країну, де майже половина населення володіє криптовалютою
Дослідники Independent Reserve з’ясували, що понад 40% громадян Сінгапуру вже інвестували в криптовалюту. Опитування провели серед 1500 жителів країни віком від 18 років.
Згідно з результатами, 43% респондентів заявили про те, що володіють цифровими активами. При цьому 91% громадян зазначили, що розуміють, що таке криптовалюта, а найобізнанішою групою виявилися респонденти віком 26−35 років. Понад 75% розповіли, що володіють двома і більше криптовалютами заради різноманітності власних заощаджень. При цьому понад половина респондентів назвали Bitcoin основною валютою, у якій вони зберігають свої активи.

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Попри кризу криптогалузі, з якою інвестори зіткнулися торік, понад 70% респондентів заявили, що порадили б вкластися у криптовалюту своїм близьким. 59% опитаних вважають регулювання найголовнішою проблемою цифрових активів. На їхню думку, прозора нормативно-правова база довкола віртуальних монет зробила б криптовалюти привабливішими для інвестування. При цьому 50% опитаних впевнені, що криптовалюти отримають всесвітнє визнання попри юридичні труднощі.

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За статистикою найбільше в криптовалюту вкладаються чоловіки. Однак в Independent Reserve помітили цікаву особливість — якщо порівняно з 2022 роком кількість чоловіків-інвесторів скоротилася на 1%, то чисельність жінок-інвесторок збільшилася з 7% до 37%.
Найактивніше вкладають у криптовалюту ті сінгапурці, які заробляють понад $ 5200 на місяць. Громадяни із заробітком у розмірі $ 3700 вкладаються менш активно, таких аналітики нарахували 65%.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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