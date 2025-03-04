Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України — Finance.ua

БІЗНЕС Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України Сьогодні 20:10 — Фондовий ринок

Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України

Фіндиректори ДТЕК, МХП та «ФіліпМоррісУкраїна» очолили рейтинг найкращих в Україні серед 80 найбільших компаній.

Так, серед трійки переможців Павло Лівертовський, фінансовий директор (Group CFO) ДТЕК. Заступниця голови правління, фінансова директорка МХП Вікторія Капелюшна. Й фінансовий директор «Філіп Морріс Україна» Сергій Кальнооченко.

Варто зазначити, що Кальнооченко — один з наймолодших топів фінансових директорів українських компаній.

Цю посаду у «Філіп Морріс Україна» він обіймає з січня 2024 року, однак до того 11 років працював у різних відділах компанії. Зокрема, розробляв та запроваджував стратегії для ринків України та Молдови.

ТОП-10 рейтингу найкращих від порталу Delo.ua також фінансові директори EVA, NOVUS, Метінвест, Starlight Media, AB InBev Efes.

Переможців обирали шляхом онлайн-голосування й завдяки оцінкам експертного журі за параметрами: репутація на ринку, ефективність, інноваційність, лідерство та управління ризиками.

Авторитетний рейтинг створено порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Нагадаємо, у 2023 році рейтинг фінансових директорів проводив CFO Club Ukraine.

Тоді до переліку ТОП-10 найкращих фінансових директорів увійшли керівники «Нової пошти», мережі VARUS, медичної мережі «Добробут» тощо.

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