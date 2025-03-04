Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України — Finance.ua

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Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України

Фондовий ринок
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Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України
Названо компанії, де працюють найкращі фінансові директори України
Фіндиректори ДТЕК, МХП та «ФіліпМоррісУкраїна» очолили рейтинг найкращих в Україні серед 80 найбільших компаній.
Так, серед трійки переможців Павло Лівертовський, фінансовий директор (Group CFO) ДТЕК. Заступниця голови правління, фінансова директорка МХП Вікторія Капелюшна. Й фінансовий директор «Філіп Морріс Україна» Сергій Кальнооченко.
Варто зазначити, що Кальнооченко — один з наймолодших топів фінансових директорів українських компаній.
Цю посаду у «Філіп Морріс Україна» він обіймає з січня 2024 року, однак до того 11 років працював у різних відділах компанії. Зокрема, розробляв та запроваджував стратегії для ринків України та Молдови.
У ТОП-10 рейтингу найкращих від порталу Delo.ua також фінансові директори EVA, NOVUS, Метінвест, Starlight Media, AB InBev Efes.
Переможців обирали шляхом онлайн-голосування й завдяки оцінкам експертного журі за параметрами: репутація на ринку, ефективність, інноваційність, лідерство та управління ризиками.
Авторитетний рейтинг створено порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
Нагадаємо, у 2023 році рейтинг фінансових директорів проводив CFO Club Ukraine.
Тоді до переліку ТОП-10 найкращих фінансових директорів увійшли керівники «Нової пошти», мережі VARUS, медичної мережі «Добробут» тощо.
За матеріалами:
Діло
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