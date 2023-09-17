Названо ключові відмінності між iPhone14 і iPhone 15 — Finance.ua
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Названо ключові відмінності між iPhone14 і iPhone 15

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В Apple анонсували свою нову серію смартфонів iPhone 15, і ентузіасти спішать поділитися цікавими подробицями про смартфони. Зокрема, вони розповіли про розміри та вагу серії iPhone 15, а також підкреслили ключові відмінності від попередньої серії.
iPhone 15 і iPhone 14 є дуже схожими. Товщина у них однакова — 7,8 мм. Довжина та ширина iPhone 15 — 147,6 мм та 71,6 мм відповідно. А iPhone 14 має у довжину 146,7 мм, а у ширину — 71,5 мм. У вазі смартфони дещо відрізняються: 15 серія лише на 1 грам менший.
У моделях Pro трішки більші зміни. У товщину iPhone 15 Pro має 8,25 мм, у порівнянні з 7,85 мм у iPhone 14. У товщину iPhone 15 Pro на 0,9 мм менший. iPhone 15 Pro матиме металеву центральну рамку з титану класу G5. Це веде до зменшення ваги на 18 грамів. iPhone 15 Pro Max у товщині збігається зі своїм попередником, але має трішки меншу довжину та ширину. Найсуттєвішою відмінністю є менша на 19 грамів вага. Цю різницю також можна пояснити вибором інших матеріалів.
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За матеріалами:
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