Названо головні недоліки складаних смартфонів — Finance.ua

Названо головні недоліки складаних смартфонів Вчора 01:58 — Особисті фінанси

Розвиток смартфонів не стоїть на місці — виробники випускають нові інноваційні моделі, серед яких почесне місце стали займати складані телефони, що згинаються. Розкажемо, у чому полягають їхні головні недоліки та слабкі сторони порівняно із звичайними смартфонами.

Вартість

Хоча складані смартфони існують на ринку вже кілька років, їхня вартість все ще може серйозно вдарити по кишені користувачів, які вирішать придбати подібну модель. При цьому чим менше недоліків у смартфона, що згинається, тим вище вартість.

Проблеми зі згином

Практично всі складані моделі ділять між собою один серйозний недолік — на місці згину з’являються різні наслідки унікального форм-фактору пристроїв. Найчастіше проблема полягає у відблисках, які виникають на згині при використанні телефону на сонці або у приміщенні з яскравим штучним освітленням.

Лінія, якою смартфон можна скласти, сильно виділяється і псує картину цілісного екрану. У користувачів створюється враження, що пристрій складається з двох екранів, що сильно псує загальний вигляд телефону. Також нерідкі випадки, коли на місці згину здувається або відклеюється плівка, а також з’являються бульбашки повітря.

Незручність при використанні

Основна перевага смартфонів, що згинаються, — великий екран, який у розкладеному вигляді більше нагадує планшет. Але при цьому деякі звичайні дії на такому пристрої виконуються не так легко і приємно, як хотілося б.

На багатьох моделях незручно фотографувати чи розмовляти, оскільки робити це потрібно з розкритим екраном, який часто доводиться тримати однією рукою. Форма деяких моделей зовсім погано оптимізована, через що захисний чохол може загороджувати камеру і т.і.

Міцність

Як і задумано виробниками, складані смартфони потрібно постійно відкривати та закривати, але складні механізми і сам екран можуть виявитися недостатньо міцними для цього. Хоча в кожної моделі вказано кількість допустимих циклів згинання, насправді вона не завжди відповідає істині. Поширені випадки, коли екран смартфона чи шарнір ламалися набагато раніше. При цьому відремонтувати такий пристрій так само просто, як і звичайний смартфон, не вийде — досі лише невелика кількість сервісних центрів береться за ремонт складаних телефонів.

Габарити та вага

Згинаються смартфони відрізняються досить товстим екраном і відчутною вагою. Є й легші моделі, але їхня вартість буде вражаюче вищою. Смартфон у складеному стані може важко поміститися в кишеню через велику товщину, тому при виборі варто звертати особливу увагу на габарити пристрою.

Урізані характеристики

В інноваційних складаних смартфонах часто доводиться жертвувати звичними характеристиками. У деяких моделях немає слот для картки пам’яті, інші не підтримують бездротову зарядку та безконтактну оплату. Часто в телефонах, що згинаються, посередня камера, повністю відсутня захист від вологи, немає роз’єму під навушники і маленький акумулятор, який при цьому швидко розряджається через значний розмір екрану.

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itechua За матеріалами:

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