Названо гібридні автомобілі з найнижчою витратою пального в реальних умовах — Finance.ua

Названо гібридні автомобілі з найнижчою витратою пального в реальних умовах Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

Названо гібридні автомобілі з найнижчою витратою пального в реальних умовах

Експерти назвали найекономічніші гібридні автомобілі. Також виділили три моделі, які витрачають багато пального. Результати дослідження опублікував портал What Car?

Не всі водії готові пересідати на електромобілі. Саме тому продаж гібридних авто поступово збільшується. Головною перевагою гібридів вважається їхня економічність. Незважаючи на це далеко не всі моделі можуть похвалитися низькою витратою пального.

Експерти перевірили реальну економію витрат пального гібридних автомобілів. Вони назвали 10 моделей з найнижчою витратою та три моделі з великим «апетитом».

ТОП-10 гібридних авто з найнижчою витратою пального:

10. Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD

Витрата пального: 4,8 л на 100 км.

Цей гібридний кросовер має відмінну надійність і хорошу якість складання. Також він продемонстрував зразковий показник економії витрат пального для свого класу.

9. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Витрата пального: 4,78 л на 100 км.

Компактний японський хетчбек хоч і не порадує динамікою, але приємно вражає своєю економією. Електромотор допомагає суттєво знизити витрати пального в поїздках містом.

8. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

Витрата пального: 4,76 л на 100 км.

Універсал з 2,0-літровим двигуном та електромотором дивує своєю економічністю. Також покупці оцінять багате оснащення та відмінне складання.

7. Kia Niro Hybrid

Витрата пального: 4,69 л на 100 км.

Компактний хетчбек Kia Niro має багато модифікацій. Гібридний варіант є економічним, витрачаючи менше 4,7 літра бензину на 100 км.

6. Suzuki Swace 1.8 Hybrid

Витрата пального: 4,68 л на 100 км.

«Брат-близнючок» Toyota Corolla Touring Sports виявився ще економічнішим. Вся справа у використанні 1,8-літрового двигуна замість 2,0-літрового.

5. Toyota Prius 1.8 VVT-i

Витрата пального: 4,66 л на 100 км.

Найвідоміший у світі гібридний автомобіль виявився ще економічнішим, ніж заявляє виробник. Ця модель випускається досить давно, тому інженери мали можливість домогтися неймовірно низької витрати пального.

4. Renault Clio 1.6 petrol hybrid 140

Витрата пального: 4,56 л на 100 км.

Французький хетчбек дуже економічний майже у будь-якій бензиновій версії. Проте гібридна версія вражає ще більше.

3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Витрата пального: 4,2 л на 100 км.

Компактний, але просторий японський хетчбек завоював репутацію надійного та економічного автомобіля. Тести експертів лише підтвердили це.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Витрата пального: 3,92 л на 100 км.

Один із найменших автомобілів Toyota у гібридній версії витрачає менше 4 літрів пального на 100 км. Модель поступилася лідерством лише одному авто.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Витрата пального: 3,91 л на 100 км (2,27 л/100 км у місті)

Несподівано, але кросовер на базі хетчбека Yaris витрачає менше пального. Експерти зазначили, що модель є найекономічнішим автомобілем, який вони колись тестували.

ТОП-3 гібридних авто з великою витратою пального

3. Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Витрата пального: 6,3 л на 100 км.

Toyota RAV4 попереднього покоління не був таким самим економічним, як сучасна модель. Гібрид витрачає не набагато більше пального, ніж бензинові варіанти.

2. Toyota Highlander 2.5 Hybrid

Витрата пального: 6,8 л на 100 км.

Більший кросовер Toyota показав ще більшу витрату пального, ніж RAV4. Вся справа у великих габаритах та чималій вазі.

1. Lexus RX L 3.5 petrol hybrid

Витрата пального: 7,6 л на 100 км.

Преміальний японський кросовер радує багатим оснащенням, але має високу витрату пального. Під капотом у нього встановлено потужний 3,5-літровий двигун, який не дозволив досягти зразкової економічності.

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