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Названо галузі, де зарплату у вакансіях вказують найрідше

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Найчастіше зарплату у вакансіях приховують у сфері банків
Найчастіше зарплату у вакансіях приховують у сфері банків
Найменш прозорими щодо оплати праці виявилися вакансії у сфері банків, інвестицій та лізингу. Тут зарплату вказують лише у 31% оголошень про роботу.
Про це повідомили експерти robota.ua під час презентації нового сервісу «Прозора робота», завдяки якому можна дізнатися медіанну зарплати в Україні для різних спеціальностей, а також середні зарплатні очікування кандидатів.
До трійки сфер, де зарплату приховують, також увійшли:
  • IT — 44% вакансій із зазначеною зарплатою;
  • некомерційні та громадські організації — 45%;
  • маркетинг, реклама та PR — 52%;
  • HR та бізнес-тренери — 54%.

Де зарплату вказують найчастіше

Загалом близько 73% роботодавців готові відкрито повідомляти рівень оплати праці ще на етапі розміщення вакансії.
Найвищий рівень прозорості зафіксували у сферах науки, освіти, культури, шоу-бізнесу та розваг — там зарплату зазначають у кожній вакансії.
Також високий рівень відкритості демонструють державні установи та органи місцевого самоврядування, а також вакансії у сфері безпеки та силових структур.
Де зарплату вказують найчастіше
Де зарплату вказують найчастіше, Дані: "Прозора робота"
До цього Finance.ua зазначав, що оператори БПЛА, військовослужбовці, авіатехніки, рятувальники та мережеві інженери отримують найвищу медіанну зарплату в Україні. Серед міст першість за рівнем оплати праці займає Київ.
Також ми повідомляли, що найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів та фактичними пропозиціями роботодавців зафіксовано у сфері охорони, безпеки та силових структур. Там компанії готові платити в середньому на 40,5 тис. грн більше, ніж очікують самі кандидати.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаСередня зарплата
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