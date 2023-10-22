Названо електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки в реальних умовах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки в реальних умовах

Технології&Авто
20
Названо електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки в реальних умовах
Названо електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки в реальних умовах, Фото: Porsche
Британські експерти протестували швидкість зарядки сучасних електромобілів у реальних умовах. Вони порівняли результати із заявленими характеристиками.
Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
У наш час багато автовиробників пропонують електромобілі з підтримкою швидкої зарядки. Завдяки цьому власникам не доводиться чекати кілька годин, поки заряд акумулятора поповниться.
Читайте також
Експерти перевірили швидкість зарядки популярних у Британії електрокарів. Для цього вони скористалися станціями швидкої зарядки.
До рейтингу увійшли 20 моделей з найшвидшою швидкістю зарядки з 10% до 90%. Усі тести проводили в оптимальних умовах для зарядки акумуляторів.

20 електромобілів з найшвидшою швидкістю зарядки:

  1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo
  2. Audi E-tron GT Vorsprung
  3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  4. Kia EV6 GT
  5. BMW i7 xDrive60 M Sport
  6. Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
  7. Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
  8. Polestar 2
  9. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  10. Polestar 2 BST Edition 270
  11. BMW iX1 30 xLine
  12. Toyota BZ4X AWD Motion
  13. Tesla Model Y RWD
  14. Lexus RZ 450e
  15. Subaru Solterra AWD Touring
  16. BYD Atto 3
  17. Citroën e-C4X Shine
  18. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  19. Kia Soul Urban
  20. Abarth 500e Turismo
Porsche Taycan GTS Sport Turismo потрібно всього 22,2 хвилини, щоб зарядити акумулятор з 10% до 90%. При цьому пікова потужність зарядки склала 263 кВт, що всього на 7 кВт менше заявленого показника.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.