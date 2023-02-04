Названо ексклюзивні фішки Samsung Galaxy S23 Ultra — Finance.ua

Названо ексклюзивні фішки Samsung Galaxy S23 Ultra Сьогодні 22:29 — Фондовий ринок

Samsung Galaxy S23 Ultra сильно відрізнятиметься від Galaxy S23 і Galaxy S23+. Інсайдер під псевдонімом The Galox_ назвав ексклюзивні фішки смартфона.

По-перше, Galaxy S23 Ultra виявиться єдиним Galaxy S23 із головною камерою на 200 Мп. По-друге, його телевізор підтримуватиме 10-кратний зум.

По-третє, новинка отримає величезний 6,8-дюймовий екран з роздільною здатністю Quad HD+ та частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Захист екрану забезпечить скло Gorilla Glass Victus 2.

По-четверте, Galaxy S23 Ultra приписують потужну систему охолодження з камерою випаровування. По-п’яте, заявлено підтримку стандарту Wi-Fi 7. По-шосте, це єдиний Galaxy S23, який зможе працювати зі стілусом S-Pen. І, нарешті, по-сьоме, тільки Galaxy S23 Ultra буде продаватися у версії з 12 ГБ ОЗП та 1 ТБ флеш-пам’яті.

Прем’єра лінійки Galaxy S23 відбулася 1 лютого.

itechua За матеріалами:

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