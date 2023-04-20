Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети — Finance.ua
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Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети

Криптовалюта
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Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети
Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети
Завдяки зростанню курсу Bitcoin та зниженню вартості енергоресурсів денний дохід криптовалютних майнерів протягом останнього місяця збільшився до 27,3 млн USD. Йдеться про найвищий показник денного доходу з літа 2022 року.
За даними Blockchain, більшу частину другого півріччя минулого року криптовалютним майнерам доводилося працювати у збиток. Зазначена вище сума є сукупним денним заробітком криптовалютних майнерів з усього світу.
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Наприкінці 2022 року багато публічних майнерів опинилися на межі розорення. Зростання курсу Bitcoin призвело до того, що їхні грошові потоки помітно збільшилися.
За словами аналітика Джарана Меллеруда з компанії Luxor, після поліпшення ситуації на глобальному крипторинку інвестори знову почали цікавитися цінними паперами майнінгових компаній.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
prostomob
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