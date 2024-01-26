Названо ціну створеного за підтримки Xiaomi спорткара SSC SC-01 — Finance.ua

Названо ціну створеного за підтримки Xiaomi спорткара SSC SC-01 Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Названо ціну створеного за підтримки Xiaomi спорткара SSC SC-01

Восени минулого року стартап SSC, що підтримується Xiaomi, представив спорткар SC-01. Днями стало відомо про запуск його серійного виробництва. Новинка вже доступна для замовлення в Китаї за ціною 42 000 USD.

При масі 1370 кг автомобіль має наступні габарити: 4 105×1 830×1 160 мм. Центр ваги транспортного засобу знаходиться на висоті 380 мм. Таким чином, SSC SC-01 відповідає рівню GT3.

Для виготовлення трубчастої рами кузова використовується хромомолібденова сталь. Акумулятор змонтовано посередині. Такий підхід дозволив інженерам китайського стартапу полегшити конструкцію. Гальмівні диски мають діаметр 350 мм. З метою оптимізації аеродинаміки та зменшення коефіцієнта лобового опору фахівці SSC оснастили спорткар вигнутим лобовим склом.

Потужність електричної силової установки становить 320 квт (560 Нм). Заявлений запас ходу дорівнює 520 км. На зарядку акумуляторного блоку з 30% до 80% йде менше 25 хвилин. Спорткар має повнопривідне компонування. В основу роботи спортивного режиму покладено технологію активного терморегулювання.

Одним із основних інвесторів SSC є компанія Xiaomi. Вона надала стартапу значне фінансування. Оскільки седани Xiaomi SU7 збираються на потужностях автовиробника BAIC, можна припустити, що вона візьме на себе зборку SSC SC-01.

uamotors За матеріалами:

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