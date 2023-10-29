Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото) — Finance.ua

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)
Деякі автомобілі мають великий попит серед викрадачів. Цього разу американські експерти назвали моделі, які найскладніше викрасти. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
У Страховому інституті безпеки дорожнього руху (IIHS) виділили десять моделей, які рідко викрадають у США. Їхні дані засновані на звітах страхових компаній.
Найчастіше злочинці викрадають старі автомобілі, серед яких Honda Civic, Honda Accord і Nissan Altima, а також потужні спорткари Dodge Challenger і Charger. Крім цього, в рейтинг увійшли моделі Kia і Hyundai через вірусні відео в TikTok, в яких докладно описано спосіб злому цих авто.
До рейтингу автомобілів, які найскладніше викрасти, здебільшого увійшли моделі з інноваційними системами боротьби з викраданням. Це сучасні авто середнього та преміального цінових сегментів.
Топ 10 автомобілів, які найскладніше викрасти:
1. Tesla Model Y
2. Volvo XC90
3. GMC Acadia
4. Lexus UX
5. Chevrolet Trailblazer
6. Cadillac XT5
7. Buick Envision
8. Land Rover Defender
9. Nissan Leaf
10. Mercedes-Benz GLE
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.
Обрати поліс ОСЦПВ 🚗
Поділитися новиною