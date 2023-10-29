Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото) — Finance.ua

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото) Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

Деякі автомобілі мають великий попит серед викрадачів. Цього разу американські експерти назвали моделі, які найскладніше викрасти. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Страховому інституті безпеки дорожнього руху (IIHS) виділили десять моделей, які рідко викрадають у США. Їхні дані засновані на звітах страхових компаній.

Найчастіше злочинці викрадають старі автомобілі, серед яких Honda Civic, Honda Accord і Nissan Altima, а також потужні спорткари Dodge Challenger і Charger. Крім цього, в рейтинг увійшли моделі Kia і Hyundai через вірусні відео в TikTok, в яких докладно описано спосіб злому цих авто.

До рейтингу автомобілів, які найскладніше викрасти, здебільшого увійшли моделі з інноваційними системами боротьби з викраданням. Це сучасні авто середнього та преміального цінових сегментів.

Топ 10 автомобілів, які найскладніше викрасти:

1. Tesla Model Y

2. Volvo XC90

3. GMC Acadia

4. Lexus UX

5. Chevrolet Trailblazer

6. Cadillac XT5

7. Buick Envision

8. Land Rover Defender

9. Nissan Leaf

10. Mercedes-Benz GLE

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