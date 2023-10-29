Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото) — Finance.ua
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Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

Технології&Авто
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Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)
Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)
Деякі автомобілі мають великий попит серед викрадачів. Цього разу американські експерти назвали моделі, які найскладніше викрасти. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
У Страховому інституті безпеки дорожнього руху (IIHS) виділили десять моделей, які рідко викрадають у США. Їхні дані засновані на звітах страхових компаній.
Найчастіше злочинці викрадають старі автомобілі, серед яких Honda Civic, Honda Accord і Nissan Altima, а також потужні спорткари Dodge Challenger і Charger. Крім цього, в рейтинг увійшли моделі Kia і Hyundai через вірусні відео в TikTok, в яких докладно описано спосіб злому цих авто.
До рейтингу автомобілів, які найскладніше викрасти, здебільшого увійшли моделі з інноваційними системами боротьби з викраданням. Це сучасні авто середнього та преміального цінових сегментів.

Топ 10 автомобілів, які найскладніше викрасти:

1. Tesla Model Y

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

2. Volvo XC90

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

3. GMC Acadia

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

4. Lexus UX

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

5. Chevrolet Trailblazer

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

6. Cadillac XT5

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

7. Buick Envision

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

8. Land Rover Defender

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

9. Nissan Leaf

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)

10. Mercedes-Benz GLE

Названо автомобілі, які найскладніше викрасти (фото)
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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За матеріалами:
Фокус
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