Названо автомобілі Volvo, які не ламаються — Finance.ua
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Названо автомобілі Volvo, які не ламаються

Технології&Авто
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Усім відомо, що автомобілі Volvo асоціюються із високим рівнем безпеки. Однак ця шведська марка має не лише неймовірно безпечні, але й дуже надійні моделі. Про них розповіли експерти порталу HotCars, провівши чергового дослідження, результати якого опублікували на своєму сайті.
Очолив рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo випущений у 2010 році представницький седан Volvo S80. Його надійність експерти JD. Power оцінили у 87 балів зі 100 можливих, а фахівці RepailPal поставили йому 3,5 бали із 5-ти. Більшість власників хвалять шведський седан за неймовірну надійність, відмінні ходові характеристики та комфортний салон, а деякі взагалі назвали S80 кращим авто, яким вони коли-небудь володіли.
Отже, найнадійніші вживані автомобілі марки Volvo за версією HotCars:
  1. Volvo S80 2010;
  2. Volvo S60 2016;
  3. Volvo XC70 2010;
  4. Volvo S40 2008;
  5. Volvo XC60 2014;
  6. Volvo C70 2010;
  7. Volvo XC40 2020;
  8. Volvo V60 2020;
  9. Volvo C30 2008;
  10. Volvo XC90 2020 року.
До речі, більшість із цих моделей користуються попитом і серед українців.

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За матеріалами:
mmr.ua
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