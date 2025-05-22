Названо автомобілі Volvo, які не ламаються — Finance.ua

Названо автомобілі Volvo, які не ламаються Сьогодні 07:43 — Технології&Авто

Усім відомо, що автомобілі Volvo асоціюються із високим рівнем безпеки. Однак ця шведська марка має не лише неймовірно безпечні, але й дуже надійні моделі. Про них розповіли експерти порталу HotCars, провівши чергового дослідження, результати якого опублікували на своєму сайті.

Очолив рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo випущений у 2010 році представницький седан Volvo S80. Його надійність експерти JD. Power оцінили у 87 балів зі 100 можливих, а фахівці RepailPal поставили йому 3,5 бали із 5-ти. Більшість власників хвалять шведський седан за неймовірну надійність, відмінні ходові характеристики та комфортний салон, а деякі взагалі назвали S80 кращим авто, яким вони коли-небудь володіли.

Отже, найнадійніші вживані автомобілі марки Volvo за версією HotCars:

Volvo S80 2010; Volvo S60 2016; Volvo XC70 2010; Volvo S40 2008; Volvo XC60 2014; Volvo C70 2010; Volvo XC40 2020; Volvo V60 2020; Volvo C30 2008; Volvo XC90 2020 року.

До речі, більшість із цих моделей користуються попитом і серед українців.

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