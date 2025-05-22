Названо автомобілі Volvo, які не ламаються — Finance.ua

Названо автомобілі Volvo, які не ламаються
Усім відомо, що автомобілі Volvo асоціюються із високим рівнем безпеки. Однак ця шведська марка має не лише неймовірно безпечні, але й дуже надійні моделі. Про них розповіли експерти порталу HotCars, провівши чергового дослідження, результати якого опублікували на своєму сайті.
Очолив рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo випущений у 2010 році представницький седан Volvo S80. Його надійність експерти JD. Power оцінили у 87 балів зі 100 можливих, а фахівці RepailPal поставили йому 3,5 бали із 5-ти. Більшість власників хвалять шведський седан за неймовірну надійність, відмінні ходові характеристики та комфортний салон, а деякі взагалі назвали S80 кращим авто, яким вони коли-небудь володіли.
Отже, найнадійніші вживані автомобілі марки Volvo за версією HotCars:
- Volvo S80 2010;
- Volvo S60 2016;
- Volvo XC70 2010;
- Volvo S40 2008;
- Volvo XC60 2014;
- Volvo C70 2010;
- Volvo XC40 2020;
- Volvo V60 2020;
- Volvo C30 2008;
- Volvo XC90 2020 року.
До речі, більшість із цих моделей користуються попитом і серед українців.
Замовляйте Зелену картку на Finance.ua в кілька кліків
Поділитися новиною