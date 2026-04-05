Названо 4 найкращі мінівени 2026 року (відео) Вчора 01:13 — Технології&Авто

2026 Honda Odyssey

Мінівен — ідеальний сімейний автомобіль, який чудово послужить як великій родині, так і літній парі, оскільки має розсувні двері, відносно невисоку посадку і достатньо місця. Для тих, хто подумує придбати саме таке авто і мріє про те, щоб експлуатувати його якомога довше без проблем і зайвих нервів, Car and Driver підібрав чотири ідеальні моделі. Вони надійні, економні та комфортні.

2026 Toyota Sienna Hybrid

Цей гібридний мінівен, оснащений 2,5-літровим 4-циліндровим двигуном і електромоторами (загальна потужність 245 к.с.), забезпечує вражаючу економію палива, витрачаючи близько 6,5−6,7 л/100 км у змішаному циклі.

До стандартної комплектації Sienna входять 10 подушок безпеки і системи допомоги водієві: система попередження про сліпі зони, про рух ззаду і Toyota Safety Sense 2.0. Комфортний салон розрахований на 7 або 8 пасажирів.

Ціна на нову гібридну Toyota Sienna 2026 модельного року в США починається приблизно з $40,120 — $42,315 за базову комплектацію, досягаючи $59,705 і вище за топові версії.

2026 Kia Carnival

Мінівен Kia Carnival має більш компактний, позашляховий дизайн, ніж більші мінівени, що відбивається в початковій ціні. Проте, він залишається комфортабельним і може похвалитися великим простором за третім рядом сидінь.

У стандартну комплектацію входять такі функції безпеки, як автоматичне екстрене гальмування, система допомоги при утриманні смуги руху і система контролю сліпих зон.

Витрата пального Kia Carnival 2026 (рестайлінг 4-го покоління) варіюється залежно від двигуна: нова гібридна версія (1.6 T-GDI) витрачає близько 5,8−7,4 л/100 км у змішаному циклі, в той час як бензиновий 3.5 V6 споживає значно більше — близько 11−13 л/100 км. Дизельні версії залишаються економічними, пропонуючи витрату близько 7−9 л/100 км.

У США ціна на це авто стартує від $38 935.

Honda Odyssey 2026 року

Це — оновлена версія популярного сімейного мінівена, який продовжує поєднувати потужний 3.5-літровий двигун V6 із переднім приводом та практичний салон. Порівняно з попередньою моделлю, цей автомобіль отримав мінімальні зміни: покращені технології (збільшений екран задньої розважальної системи, більше USB-C) та новий колір кузова.

Honda Odyssey вміщує до восьми осіб і пропонує сидіння Magic Slide у другому ряду, яке можна трансформувати з дивана в окремі крісла. Крім того, третій ряд складається, коли потрібно більше місця для багажу.

Стандартні функції безпеки включають адаптивний круїз-контроль, систему допомоги при утриманні смуги руху і систему попередження про виїзд за межі смуги. Вона може похвалитися бездротовою Apple CarPlay/Android Auto і 12,8-дюймовий екраном.

Прогнозована витрата пального для Honda Odyssey 2026 року ґрунтується на моделі 2025 року і на змішаному циклі становить приблизно 10,7−11,2 л/100 км. У міському режимі вона сягає 12,2−12,4 л/100 км, а на трасі опускається до 8,4−8,5 л/100 км.

Що стосується ціни, то вона становить від $44,290. На аукціонах США, де продаються авто після ДТП, ціна на нову Honda Odyssey 2026 року з пошкодженнями починається від $17 150. Вартість відновлених авто в покращених комплектаціях значно вища.

2026 Chrysler Pacifica

Найдорожчий у цьому переліку мінівен на 7 місць може похизуватися оновленим сучасним дизайном передньої частини, підвищеною безпекою, повним приводом (AWD) та ексклюзивною системою сидінь Stow 'n (сидіння складаються в підлогу), можливістю встановлення панорамного даху.

Він випускається в бензиновій версії і у версії з гібридом, що підключається.

Стандартні функції безпеки включають автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, моніторинг сліпих зон і адаптивний круїз-контроль.

Витрата пального Chrysler Pacifica 2026 з двигуном 3.6 л (287 к.с.) становить приблизно 12,3−12,4 л/100 км у місті та 8,4 л/100 км на трасі. Для гібридної версії (PHEV) заявлено значно нижчу витрату, яка часто становить близько 3,5 л/100 км.

Початкова вартість стартує з $45,940.

