Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році — Finance.ua

Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році Сьогодні 04:28 — Технології&Авто

Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році

Хоча дехто стверджує, що автомобілі втратили свою колишню надійність, це твердження не зовсім вірне. Американський журнал Top Speed вирішив розвіяти скептицизм, оприлюднивши список найнадійніших автомобілів у світі. Список охоплює не лише 90-ті, а й 2010-ті та навіть 2020-ті роки.

Цей рейтинг, що ґрунтується здебільшого на авторитетних джерелах, таких як J.D. Power, RepairPal, Edmunds, Carsurvey та CarEdge, базується на даних про надійність. Результати виявилися наступними:

Найнадійніші автомобілі світу у 2023 році за версією «TopSpeed»:

1 місце — Honda Civic (1990 р.в.)



2 місце — Volvo 900 Series (1997 р.в.)

3 місце — Mercedes-Benz W124 (1995 р.в.)

4 місце — Honda Accord (2007 р.в.)

5 місце — Toyota Corolla (2007 р.в.)

6 місце — Mitsubishi Lancer (2008 р.в.)

7 місце — Toyota 4Runner (2013 р.в.)

8 місце — Toyota Camry (2015 р.в.)

9 місце — Lexus ES (2015 р.в.)

10 місце — Toyota RAV4 (2017 р.в.)

11 місце — Mazda MX-5 Miata (2021)

12 місце — Hyundai Kona (2021)

13 місце — Toyota Prius (2022)

14 місце — Lexus GX (2021)

15 місце — Mazda CX-9 (2022).

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Японські виробники впевнено лідирують у сфері надійності: 12 з 15 найкращих місць належать Країні висхідного сонця.

Попри це домінування, по одній моделі зі Швеції (Volvo 900 Series) та Німеччини (Mercedes-Benz W124), які походять з 90-х років, а також сучасний корейський претендент (Hyundai Kona) зуміли викроїти собі місце в цій престижній збірці.

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Avtosota За матеріалами:

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