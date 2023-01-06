Названі найкращі смартфони 2022 року — Finance.ua

Названі найкращі смартфони 2022 року 06.01.2023, 00:38 — Технології&Авто

Фахівці з Gizchina назвали п’ять найкращих смартфонів цього року. У списку є китайські та інші моделі.

1. На першому місці розташовується смартфон американської технологічної корпорації Google Pixel 7 Pro, який вийшов продуктивнішим, ніж його попередники. Апарат порадував численних споживачів чудовою якістю зображень з камери, оригінальним дизайном та чудовою підтримкою програмного забезпечення з боку компанії.

2. На другій позиції розташовується iPhone 14 Pro Max. Серед плюсів смартфона експерти виділили особливості камери. Вони оцінили відеозйомку в роздільній здатності 4K при 60 кадрах на секунду з задньої та фронтальної панелі. Мобільний гаджет «яблучного» виробника продемонстрував високу працездатність та гарний рівень автономності.

3. Трійку лідерів замикає смартфон південнокорейської компанії Samsung Galaxy S23 Ultra. Він примітний наявністю симпатичного дизайну, ексклюзивного набору камер та функцією підтримки впровадженого стілусу S-Pen.

4. Слідом у складеному фахівцями рейтингу йде девайс китайської марки Xiaomi 12S Ultra з флагманською продуктивністю, самобутнім оформленням і відмінними якістю камерами, над розробкою яких працювали разом із співробітниками фірми з КНР інженери Leica.

5. На останній позиції списку знаходиться ще один смартфон технологічного бренду з Піднебесної — OnePlus 10 Pro з інноваційним екраном LTPO з роздільною здатністю QHD+, каліброваним HasselBlad і процесором Snapdragon 8 Gen 1.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.