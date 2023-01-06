Названі найкращі смартфони 2022 року — Finance.ua
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Названі найкращі смартфони 2022 року

Технології&Авто
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Фахівці з Gizchina назвали п’ять найкращих смартфонів цього року. У списку є китайські та інші моделі.
1. На першому місці розташовується смартфон американської технологічної корпорації Google Pixel 7 Pro, який вийшов продуктивнішим, ніж його попередники. Апарат порадував численних споживачів чудовою якістю зображень з камери, оригінальним дизайном та чудовою підтримкою програмного забезпечення з боку компанії.
Названі найкращі смартфони 2022 року
2. На другій позиції розташовується iPhone 14 Pro Max. Серед плюсів смартфона експерти виділили особливості камери. Вони оцінили відеозйомку в роздільній здатності 4K при 60 кадрах на секунду з задньої та фронтальної панелі. Мобільний гаджет «яблучного» виробника продемонстрував високу працездатність та гарний рівень автономності.
Названі найкращі смартфони 2022 року
3. Трійку лідерів замикає смартфон південнокорейської компанії Samsung Galaxy S23 Ultra. Він примітний наявністю симпатичного дизайну, ексклюзивного набору камер та функцією підтримки впровадженого стілусу S-Pen.
Названі найкращі смартфони 2022 року
4. Слідом у складеному фахівцями рейтингу йде девайс китайської марки Xiaomi 12S Ultra з флагманською продуктивністю, самобутнім оформленням і відмінними якістю камерами, над розробкою яких працювали разом із співробітниками фірми з КНР інженери Leica.
Названі найкращі смартфони 2022 року
5. На останній позиції списку знаходиться ще один смартфон технологічного бренду з Піднебесної — OnePlus 10 Pro з інноваційним екраном LTPO з роздільною здатністю QHD+, каліброваним HasselBlad і процесором Snapdragon 8 Gen 1.
Названі найкращі смартфони 2022 року
За матеріалами:
itechua
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