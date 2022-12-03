Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії — Finance.ua

Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії
У Мінсоцполітики назвали суму боргу за комуналку, за якої відбувається відмова при призначенні пільги.
При ухваленні рішення про призначення або непризначення субсидії аналізується заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
Тому якщо заборгованість за комуналку не оплачується більше 3 місяців або сума боргу перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн, то на субсидію можна не розраховувати.
Але врятувати ситуацію можна, оформивши договір реструктуризації заборгованості. Якщо ж споживач вважає, що суму було нараховано неправильно, слід оскаржити заборгованість у судовому порядку.
Довідка Finance.ua:
Куди звертатися щодо оформлення субсидії:
У поданні документів і оформленні субсидії на покриття комунальних платежів поки що нічого не змінилося. Для цього потрібно звертатися в одну із таких установ:
- у Центр надання адміністративних послуг;
- в органи територіальної громади;
- в службу соціального захисту;
- або можна оформити субсидію онлайн — скористатися електронним додатком «Дія».
- У випадку безробітних все залежить від ситуації. Якщо ви втратили роботу і перебуваєте на обліку у Центрі зайнятості, отримуєте виплати по безробіттю й активно шукаєте роботу, вас не позбавлять субсидії.
- Однак, якщо ви не працевлаштовані і вже зняті чи не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітний, ви втрачаєте право на призначення субсидії на оплату комунальних послуг.
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