Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії — Finance.ua

Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики назвали суму боргу за комуналку, за якої відбувається відмова при призначенні пільги.

При ухваленні рішення про призначення або непризначення субсидії аналізується заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.

Тому якщо заборгованість за комуналку не оплачується більше 3 місяців або сума боргу перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн, то на субсидію можна не розраховувати.

Але врятувати ситуацію можна, оформивши договір реструктуризації заборгованості. Якщо ж споживач вважає, що суму було нараховано неправильно, слід оскаржити заборгованість у судовому порядку.

Довідка Finance.ua:

Куди звертатися щодо оформлення субсидії:

У поданні документів і оформленні субсидії на покриття комунальних платежів поки що нічого не змінилося. Для цього потрібно звертатися в одну із таких установ:

у Центр надання адміністративних послуг;

в органи територіальної громади;

в службу соціального захисту;

або можна оформити субсидію онлайн — скористатися електронним додатком «Дія».

У випадку безробітних все залежить від ситуації. Якщо ви втратили роботу і перебуваєте на обліку у Центрі зайнятості, отримуєте виплати по безробіттю й активно шукаєте роботу, вас не позбавлять субсидії.

Однак, якщо ви не працевлаштовані і вже зняті чи не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітний, ви втрачаєте право на призначення субсидії на оплату комунальних послуг.

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