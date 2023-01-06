Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку — Finance.ua

Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Назвали вживані автомобілі, які важко продати на вторинному ринку

Автомобіль доводиться міняти хоча б кілька разів у житті. Старі машини вирушають на вторинку, але іноді продати автомобіль по-справжньому складно. Які моделі найменше набувають попиту — розповіли експерти порталу «Твоя машина».

Opel Kadett, Peugeot 405 та інші ретроавтомобілі повинні бути у чудовому стані, щоб їх продати. Зазвичай на них полюють колекціонери, а знайти таких покупців непросто.

BMW i3 та інші електромобілі також не матимуть попиту. Такі машини добрі, але не в нашій країні. В Україні їздити на електрокарах проблемно через нерозвинену інфраструктуру.

Ford Transit Custom та невеликі комерційні фургони зазвичай потрібні, але купуються нечасто. Такі моделі повинні конкурувати із сімейними авто, але чомусь попит на них менший.

Важко сказати, чому Volvo S90 та інші «перехідні» моделі також довго шукають покупців. Швидше за все, проблема в ціні та позиціонуванні: це вже той сектор, де багато водіїв можуть знайти розкішні люксові авто.

Porsche Panamera та іншу «еліту» важко продати через особливості споживчої фокус-групи. Якщо хтось може купити Porsche, він навряд чи піде на вторинку. У цьому секторі ринку покупці вкрай вибагливі і довго думають, перш ніж ухвалити рішення.

Деякі моделі Fiat, про які мало чули у країні. Популярні моделі марки продати легко, а ось перед маловідомими автомобілями віддадуть перевагу знайомим аналогам.

Alfa Romeo і подібна екзотика важко знаходить покупців через проблеми з обслуговуванням. Деталі до таких машин дуже важко знайти, та й ремонт буде коштувати пристойно.

Крім того, у покупців не викликають довіри такі американські марки як Mercury, Dodge, Chrysler, Saturn або Pontiac. Набагато охочіше купують машини Ford, Jeep, Cadillac, Chevrolet та GMC.

Продукти «померлих» брендів також не знайдуть попиту, оскільки знайти до них запчастини буде неможливо. Якщо знята з виробництва модель була популярна, проблем буде менше, але простіше купити машину, яка ще випускається.

Варто згадати і будь-які дивні моделі та версії, які періодично випускали автовиробники. Наприклад, Opel Signum — та сама Vectra, тільки менш практична. Або універсал Jaguar X-Type, який зовсім не вписується у вимоги свого сегмента. Також мало хто захоче купувати автомобіль із дивною назвою, як Chevy Trax, Daewoo Kalos, Isuzu Trooper, Proton Perdana, Opel Mocha, Ferrari Pista або Pagani Huayra.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.