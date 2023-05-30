НАЗК за допомогою бази Фонду держмайна виявляє у деклараціях хибні дані про нерухомість — Finance.ua

НАЗК за допомогою бази Фонду держмайна виявляє у деклараціях хибні дані про нерухомість Сьогодні 08:35 — Нерухомість

Нацагентство з питань запобігання корупції при перевірці декларацій використовує у тому числі Єдину базу даних звітів про оцінку Фонду держмайна, завдяки чому вдається виявити неправдиві відомості вартості об'єктів нерухомості.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у НАЗК.

«Національне агентство використовує відомості із зазначеної бази даних. За результатами проведення повних перевірок декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національне агентство встановлювало недостовірні відомості про вартість об'єктів нерухомого майна. При цьому такі відомості встановлюються не лише з використанням Єдиної бази даних звітів про оцінку», — зазначили у НАЗК.

Там звернули увагу на те, що статистичний облік встановлення фактів декларування недостовірних відомостей про вартість об'єктів нерухомості не передбачений законодавством.

В агентстві нагадали й про те, що за декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 500 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 1726 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), а якщо розмір недостовірних відомостей перевищує 500 прожиткових мінімумів, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 3662 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Національне агентство 24 квітня 2020 року підписало Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Фондом державного майна України. На його підставі агентство отримало доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку. 14 вересня 2022 року голова НАЗК Олександр Новіков та голова ФДМУ Рустем Умєров на зустрічі обговорили шляхи посилення співпраці між відомствами задля запобігання та боротьби з корупцією у секторі управління державним майном, а також забезпечення й підвищення прозорості процесів приватизації.

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