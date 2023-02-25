Назад у майбутнє: Lamborghini представили унікальний футуристичний суперкар (фото) — Finance.ua

Назад у майбутнє: Lamborghini представили унікальний футуристичний суперкар (фото) Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

Назад у майбутнє: Lamborghini представили унікальний футуристичний суперкар (фото)

Lamborghini випустила унікальну версію свого трекового суперкара Huracan STO, яка отримала назву Time Chaser_111100.

Подробиці розповіли на сайті італійського бренду.

Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 створений японським дизайнером Ікеучі та присвячений 60-річчю бренду. Суперкар виконаний у стилі кіберпанк і отримав безліч зовнішніх доробок.

Lamborghini Huracan STO запозичив деякі деталі від інших суперкарів бренду

На Huracan STO встановили оригінальні деталі з попередніх ювілейних випусків Lamborghini, серед яких Countach 25th Anniversary, Diablo SE30, Murciélago 40th і Aventador LP 720-4 50th. Над моторним відсіком розташований модуль, у якому є масштабні моделі капотів цих чотирьох моделей.

Huracan STO Time Chaser_111100 відсилає до інших моделей Lamborghini

Ікеучі черпає натхнення з японських аніме про кіберпанк і роботів. Саме тому суперкар отримав такий характерний стиль.

Силову установку Lamborghini Huracan STO залишили без змін. Під капотом встановлений 5,2-літровий атмосферний двигун V10 потужністю 640 к. с. і 565 Нм крутного моменту. Авто має задній привід і може розганятися від 0 до 100 км/год за 3 секунди.

Модель-симулятор Time Gazer віддає шану суперкарам Lamborghini

Також Ікеучі показав модель-симулятор Time Gazer, побудований зі справжніх деталей Lamborghini. Так дизайнер передав своє бачення «минулого, сьогодення та майбутнього через призму еволюції Lamborghini».

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