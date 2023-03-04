Найрідкісніші авто українського виробництва (фото) — Finance.ua

Найрідкісніші авто українського виробництва (фото) Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Більшість авто українського виробництва — досить масові бюджетні моделі. Втім, без раритетів також не обійшлося — деякі моделі випускалися дуже малими партіями або навіть існували лише в кількох екземплярах.

Журналісти порталу Фокус обрали найрідкісніші українські автомобілі.

Форд А

Ford A 1929 року, Фото: Ford

Мало хто знає, що найперший легковий автомобіль українського виробництва — Ford A. Річ у тім, що радянський уряд купив у Ford ліцензію на випуск цієї моделі. Американські архітектори спроектували і завод ГАЗ у Горькому (Нижньому Новгороді), а поки він будувався, складання Ford A налагодили у Харкові. Загалом випустили лише 10 таких авто з 40-сильним мотором.

Електричний ЛАЗ

ЛАЗ-750

Перший український електромобіль ЛАЗ-750 створили ще 75 років тому та навіть випустили невелику серію для перевезення пошти. Фургони оснащували двигунами потужністю 4 і 8 к. с., а запас ходу становив 50-160 км, залежно від типу акумуляторної батареї. Вантажопідйомність складала від 500 до 1500 кг.

ЛуАЗ-1301

ЛуАЗ-1301

Наступника знаменитої «Волині» розробляли майже 20 років, але в результаті 2002 року випустили лише 43 позашляховики. ЛуАЗ-1301 отримав сучасніший кузов зі склопластику, а частину агрегатів запозичили у «Таврії». Зокрема, ЗАЗ-1102 став донором двигунів об’ємом 1,1 л (51 к. с.) та 1,2 л (53 к. с.). Зараз на ЛуАЗ-1301 полюють автоколекціонери.

Кабріолет «Таврія»

«Таврія-Ландоле»

Загалом випустили лише три кабріолети «Таврія-Ландоле». Примітно, що над задніми сидіннями був зсувний дах, а ось над передніми — знімний пластиковий дах. Наразі відома доля двох таких авто: один екземпляр моделі знаходиться у Македонії, а інший — залишився в Україні й раніше неодноразово демонструвався на ретро-фестивалі OldCarLand.

Спортивне купе «Запорожець»

«Спорт-900»

Елегантне купе «Спорт-900» 1963 року випущено тиражем у шість екземплярів, хоча його планували зробити серійним. Під обтічним склопластиковим кузовом сховали начинку від «горбатого» ЗАЗ-965. Автомобіль важив лише 500 кг і був оснащений стандартним 0,9-літровим мотором «Запорожця» потужністю 27 к. с. Максимальна швидкість спорткара становила 120 км/год.

Зірка «Кавказької бранки»

Мікроавтобус «Старт»

У фільмі «Кавказька бранка» можна побачити мікроавтобус «Старт» із авангардним дизайном. Його випускали на підприємствах у Сєвєродонецьку, Луганську та Коростені й загалом у 1967-1970 роках зібрали від 150 до 200 таких 12-місних мінівенів. Як і у «Спорт-900», кузов авто виконаний зі склопластику, а ось двигун та КПП запозичили у «Волги» ГАЗ-21.

«Таврія-Електро»

Електромобіль «Таврія» планували поставити на конвеєр і навіть постачати до Європи. Один із таких автомобілів знайшли в Німеччині. Він оснащений 16-сильним мотором та свинцевими акумуляторами, а його запас ходу становить 80 км. Пізніші прототипи «Таврія-Електро» оснащувалися моторами на 25-35 к. с. та могли проїхати 130-140 км без підзарядки. Електрокар вийшов дуже дорогим навіть для Європи.

Українські Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class 2002 року

Не всім відомо, що у 2002-2003 роках в Україні випускали одразу дві моделі Mercedes-Benz — седан E-Class та позашляховик M-Class у різних модифікаціях. Великовузлове складання автомобілів налагодили на Чорноморському заводі автомобільних агрегатів на Одещині і в цілому зібрали близько 600 Mercedes.

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