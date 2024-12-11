Найпотужніший та найшвидший «Гелендваген» (фото) — Finance.ua
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Найпотужніший та найшвидший «Гелендваген» (фото)

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Найпотужніший та найшвидший «Гелендваген» (фото)
Найпотужніший та найшвидший «Гелендваген» (фото)
Німецьке тюнінг-ательє HOF Manufaktur створило унікальний Mercedes-AMG G63 на честь семиразового чемпіона Формули-1 Льюїса Хемілтона, назвавши проект Sir Class. Позашляховик отримав значне доопрацювання: бітурбований V8 тепер видає 1063 к.с., розганяючи авто до 100 км/год за 3,5 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.
Автомобіль оснащено карбон-керамічними гальмами, заниженою підвіскою (-3 см), карбоновим обвісом і розширеними арками коліс. Дизайн виконано в чорно-сріблястих тонах, що нагадують ліврею болідів Mercedes у Формулі-1, а інтер’єр прикрасили прямокутним кермом, схожим на штурвал гоночного авто.
Вартість цього ексклюзивного тюнінгованого G63 складає 690 000 доларів, що робить його не лише високотехнологічним, але й одним із найдорожчих у своєму класі.
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За матеріалами:
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