Найпотужніший серійний автомобіль з механічною КПП представлений компанією Hennessey — Finance.ua

Найпотужніший серійний автомобіль з механічною КПП представлений компанією Hennessey Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Найпотужніший серійний автомобіль з механічною КПП представлений компанією Hennessey

Компанія Hennessey Performance представила новий гіперкар Venom F5-M Roadster, що став найпотужнішим серійним автомобілем із механічною коробкою передач.

Цей автомобіль оснащений 6,6-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який розвиває вражаючі 1817 к.с. Потужність передається через шестиступеневу «механіку» з характерним механічним клацанням при перемиканні, що додає драйву та контролю над автомобілем.

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Новий Hennessey Venom F5-M розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди і здатний розвивати максимальну швидкість 500 км/год, що робить його одним із найшвидших автомобілів у світі. Крім потужного двигуна, Venom F5-M отримав аеродинамічні поліпшення, включаючи новий дорсальний плавець довжиною 140 см, який тягнеться від повітрозабірника на даху до задньої частини автомобіля. Цей елемент не тільки покращує стійкість на високих швидкостях, але й надає автомобілю унікального вигляду.

Інтер’єр Venom F5-M також зазнав змін. Для встановлення механічної коробки передач інженерам Hennessey довелося переробити центральну консоль, оснастивши її горизонтальними вентиляційними отворами та новими перемикачами керування вікнами, натхненими дизайном винищувачів. Крім того, центральна консоль прикрашена алюмінієвим перемикачем та карбоновим важелем КПП, що наголошує на спортивному характері автомобіля.

Варто відзначити, що всі 12 екземплярів Venom F5-M Roadster, стартова ціна яких становила 2,65 мільйона доларів, уже розпродано. Це обмежена серія з 30 автомобілів, кожен з яких має індивідуальне фарбування та оздоблення, створені на замовлення клієнта.

Avtosota За матеріалами:

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