Найпопулярніший позашляховик Ford виходить на європейський ринок (фото) — Finance.ua
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Найпопулярніший позашляховик Ford виходить на європейський ринок (фото)

Технології&Авто
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Найпопулярніший позашляховик Ford виходить на європейський ринок (фото)
Найпопулярніший позашляховик Ford виходить на європейський ринок (фото), Фото: Ford
Новий Ford Bronco з’явиться у Європі до кінця 2023 року.
Інформацію вже підтвердили представники американського концерну та навіть розкрили подробиці європейської версії культового позашляховика.
Відроджений Ford Bronco має величезний попит у США та Канаді — він зібрав понад 200 000 замовлень ще до початку виробництва. Саме тому модель довго не везли до Європи — завод просто не справлявся з попитом.
Проте минулого року відбулася європейська прем’єра моделі на автошоу у Софії. Тепер же оголошено, що цього року розпочнуться обмежені постачання позашляховика до низки європейських країн.
Фото: Ford
Фото: Ford
До Європи позашляховик Ford Bronco запропонують виключно у подовженому п’ятидверному виконанні. Модель буде доступна лише з 2,7-літровим V6 твін-турбо потужністю 335 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений понижувальною передачею.
Автомобіль розганяється до 100 км/год за 6,1 с, а його максимальну швидкість обмежили на 161 км/год. Середня витрата палива становить 13,4 л/100 км.
Фото: Ford
Фото: Ford
Ford Bronco в Європі не буде дешевим, адже його постачатимуть лише у топових версіях. Початковим стане варіант Outer Banks з 12-дюймовим тачскрином, акустикою Bang&Olufsen, камерами кругового огляду, двозонним клімат-контролем та адаптивним круїз-контролем.
Також буде доступна екстремальна версія Badlands для бездоріжжя. Її кліренс збільшено з 237 до 261 мм, встановлені 33-дюймові позашляхові шини та блокування міжколісних диференціалів.

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